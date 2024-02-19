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Глава Еврокомиссии хочет идти на второй срок

Глава Еврокомиссии хочет идти на второй срок

Фон дер Ляйен была назначена на пост главы ЕК решением саммита Евросоюза в июне 2019 года 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что выдвинет свою кандидатуру на второй срок на этом посту.По словам фон дер Ляйен, когда ей представилась возможность стать главой ЕК в 2019 году, она "согласилась интуитивно".Как заявил председатель ХДС Фридрих Мерц, решение о выдвижении было принято членами правления единогласно.Фон дер Ляйен была назначена на пост главы ЕК решением саммита Евросоюза в июне 2019 года. Она занимает этот пост с 1 декабря 2019 года. Следующий срок полномочий главы Еврокомиссии продлится с декабря 2024 по ноябрь 2029 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия