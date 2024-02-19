https://sputnik-georgia.ru/20240219/grazhdanin-gruzii-zaderzhan-v-izraile-za-ubiystvo-sootechestvennika---smi--286398558.html

Гражданин Грузии задержан в Израиле за убийство соотечественника – СМИ

Гражданин Грузии задержан в Израиле за убийство соотечественника – СМИ

Выходец из Грузии погиб от многочисленных ножевых ранений 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T13:33+0400

2024-02-19T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Гражданин Грузии задержан в Израиле по подозрению в убийстве своего соотечественника, сообщила телекомпания "Рустави 2". Инцидент произошел в городе Холон. Ранения 40-летнему мужчине были нанесены ножом, он скончался в больнице. Ведется следствие. Полиция устанавливает мотив убийства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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