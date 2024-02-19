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Гражданин Грузии задержан в Израиле за убийство соотечественника – СМИ
Гражданин Грузии задержан в Израиле за убийство соотечественника – СМИ
Выходец из Грузии погиб от многочисленных ножевых ранений 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T13:33+0400
2024-02-19T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Гражданин Грузии задержан в Израиле по подозрению в убийстве своего соотечественника, сообщила телекомпания "Рустави 2". Инцидент произошел в городе Холон. Ранения 40-летнему мужчине были нанесены ножом, он скончался в больнице. Ведется следствие. Полиция устанавливает мотив убийства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, израиль
Гражданин Грузии задержан в Израиле за убийство соотечественника – СМИ
13:33 19.02.2024 (обновлено: 13:45 19.02.2024)
Выходец из Грузии погиб от многочисленных ножевых ранений
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik.
Гражданин Грузии задержан в Израиле по подозрению в убийстве своего соотечественника, сообщила телекомпания "Рустави 2
".
Инцидент произошел в городе Холон. Ранения 40-летнему мужчине были нанесены ножом, он скончался в больнице.
Ведется следствие. Полиция устанавливает мотив убийства.