https://sputnik-georgia.ru/20240219/iz-armenii-v-gruziyu-pytalis-vvezti-kontrabandnoe-zoloto-na-neskolko-tysyach-dollarov-286399281.html

Из Армении в Грузию пытались ввезти контрабандное золото на несколько тысяч долларов

Из Армении в Грузию пытались ввезти контрабандное золото на несколько тысяч долларов

У иностранного гражданина были изъяты золотые украшения общим весом в 171,1 грамма 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T15:01+0400

2024-02-19T15:01+0400

2024-02-19T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли попытку ввоза в страну контрабанды ювелирных украшений из золота через ТПП "Садахло" (граница с Арменией) на общую сумму в 16,7 тысячи лари (около 6,2 тысячи долларов), сообщила пресс-служба Службы доходов. Во время осмотра у иностранного гражданина были изъяты золотые украшения общим весом в 171,1 грамма. Гражданином какой страны является нарушитель, не уточняется.Дело иностранца передано в Следственную службу Минфина для дальнейших действий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, армения, контрабанда, золото