https://sputnik-georgia.ru/20240219/million-alykh-roz-ili-kak-saakashvili-gastroliruet-po-revolyutsiyam-286331974.html

Миллион алых роз, или Как Саакашвили гастролирует по революциям

Миллион алых роз, или Как Саакашвили гастролирует по революциям

Колумнист Sputnik Грузия Робинзон Начкебия вспоминает, как грузины пережили Революцию роз и как бывший президент Саакашвили стал революционным гастролером 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T16:00+0400

2024-02-19T16:00+0400

2024-02-19T16:00+0400

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Миллион-миллион алых роз… ვარდების რევოლუცია (с грузинского – революция роз) – так назвали смену власти в Грузии в ноябре 2003 года. Грузины сами по себе романтики, с розами у них в истории всегда связано что-то романтичное. Например, та самая история любви художника Пиросмани и актрисы Маргариты. Все помнят слова из песни "Миллион алых роз": "и на все деньги купил целое море цветов"… Главной предпосылкой к революции стало недовольство управлением Эдуардом Шеварднадзе, заступившим на пост после обретения Грузией независимости (1995). Население накопило много претензий к правительству: тяжелое экономическое положение в стране, коррупция среди государственных служащих, процветание криминала, и все это на фоне бытовых неудобств: свет и газ в дома грузин поступали с перебоями, бензин было не достать, продукты в дефиците. И тут со своими революционными передовыми идеями, как рыцарь на белом коне, поспел молодой и креативный Саакашвили. Образованный, прошедший подготовку у западных спецслужб, он точно знал, как тогда действовать. Накануне парламентских выборов 2 ноября 2003 года было понятно, что в воздухе запахло революцией. Выборы прошли, Шеварднадзе все-таки победил, и тут началось… 22 ноября в первый день заседания нового грузинского парламента его легитимность была поставлена под сомнение. В тот же день оппозиционеры во главе с Саакашвили с розами в руках (откуда и пошло название революции) захватили здание парламента, прервали выступавшего с речью Шеварднадзе и вынудили его покинуть зал в сопровождении телохранителей. Затем президент ввел в стране чрезвычайное положение и призвал на помощь войска и полицию в районе своей резиденции в Тбилиси. Однако даже элитные подразделения полиции отказались поддержать его. Вечером 23 ноября, в день святого Георгия в Грузии, Шеварднадзе провел встречу с оппозиционными лидерами Саакашвили и Жвания, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на собрании. Один из организаторов той встречи – тогдашний российский министр иностранных дел Игорь Иванов. После встречи Шеварднадзе объявил об отставке. Это вызвало настоящую эйфорию на улицах Тбилиси. Более 100 тысяч митингующих отмечали победу с фейерверками и розами в руках. А дальше – Верховный суд страны аннулировал итоги президентских выборов. 4 января 2004 года в Грузии были проведены новые президентские выборы. Понятно, что на них победил Саакашвили, принявший присягу Президента 25 января того же года. Саакашвили какое-то время удачно правил страной, много что было сделано, но, как говорят политологи и эксперты, потом он "заигрался". После поражения партии Саакашвили в парламентских выборах осенью 2012 года, он еще какое-то время оставался президентом и всячески вставлял палки в колеса победившей "Грузинской мечте". В середине ноября 2013 года, за несколько дней до истечения срока полномочий, президент покинул страну. Уже в декабре 2013 года, во время событий "евромайдана", Саакашвили в составе группы европейских парламентеров прибыл на Украину. Получается, что попал в свою стихию: именно в это время в Киеве назревала очередная революция. Евромайдан, или Карьера Саакашвили на Украине То, что случилось на Украине в феврале 2014 года, "бархатной революцией" уж точно не назвать. Это была одна из самых кровавых революций столетия. Тогда центр Киева стал местом противоборства правящего правительства страны и недовольных митингующих. Среди украинских революционеров Саакашвили появился в декабре 2013 года. Он активно принимал участие в митингах в Киеве, в феврале 2014 года поддержал государственный переворот, в результате которого власть перешла к оппозиции. Нельзя не упомянуть о так называемом "Грузинском легионе": военные единомышленники Саакашвили, прибывшие на Украину буквально по приглашению бывшего грузинского президента. Тогда грузины по указке западных кураторов и самого Саакашвили сыграли не последнюю роль в массовых кровопролитных сценах тех дней. И эта тема уже отдельной колонки. Продолжу же о герое этой колонки. 13 февраля 2015 года Саакашвили назначили внештатным советником президента Украины Петра Порошенко (2014-2019) и главой Совещательного международного совета реформ. Тогда у Саакашвили еще не было гражданства Украины. Спасение от экстрадиции. Получение украинского гражданства В феврале этого же года Главная прокуратура Грузии обратилась к Украине с ходатайством об экстрадиции гражданина Грузии Михаила Саакашвили. Генпрокуратура Украины экстрадировать политика отказалась, посчитав, что запрос о его выдаче связан с "преследованием по политическим мотивам". 29 мая 2015 года указом президента Украины Порошенко Саакашвили было предоставлено украинское гражданство. На следующий день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. В декабре 2015 года Саакашвили лишили грузинского гражданства "в связи с принятием им гражданства другого государства". 7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили объявил о своей отставке с поста главы администрации Одесской области, обвинив Петра Порошенко в причастности к коррупционным схемам. 9 ноября президент Украины подписал указ об отставке Саакашвили. Саакашвили против Порошенко, но за Зеленского Ну а дальше на Украине карьера Саакашвили как-то особо не сложилась. Он начал активно критиковать Порошенко, за что тот в июле 2017 года лишил грузина украинского гражданства. Саакашвили в тот момент находился в США. Не имея возможности вернуться на Украину на законных основаниях, 10 сентября 2017 года Саакашвили все-таки смог нелегально пересечь польско-украинскую границу. Вместе со своими соратниками он прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" (Львовская область) на границе с Польшей. Дальше он направился в Киев через Львов. Тогда гастролеру-революционеру за незаконное пересечение границы выписали штраф $130 и каким-то образом оставили в стране. Следующие пару лет Саакашвили продолжал критиковать и третировать Порошенко. Грузинский революционер даже возглавил партию "Движение новых сил", которая требовала импичмент украинского президента. Так грузин занимался вредительством украинским властям вплоть до смены власти (опять-таки силовыми методами). Справедливости ради надо заметить, Порошенко в итоге пожалел, что не экстрадировал Саакашвили, когда его об этом просили грузинские власти. 9 февраля 2018 года министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что власти страны не видят никаких юридических препятствий для процедуры экстрадиции Саакашвили в Грузию. Его снова экстрадировали в Польшу, из Польши он опять прорвался на Украину, где непонятно как существовал вплоть до победы Зеленского на выборах. В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, но, по всей видимости, понимая натуру темпераментного грузина, вечно нарывающегося на революцию, помогать с политической карьерой не стал. Несколько номинальных должностей и все… Назад в Грузию Разумеется, амбициозному Саакашвили было тесно на Украине, он хотел славы, признания, хотел кресло… И не нашел ничего лучшего, как "пойти на второй круг" с революцией в Грузию. Почему-то думая, что в Грузии ему выстелют дорожку лепестками роз. Накануне местных выборов в 2021 году он незаконно в контейнере с молочной продукцией морем пробрался в Грузию. Записал видео из Батуми и выложил у себя в соцсетях. Тогда никто не поверил, что Саакашвили действительно в Грузии, но буквально через пару дней его задержали в Тбилиси на съемной квартире. Так получилось, что розовая революция 2020 года у Саакашвили не срослась. Почти сразу в тюрьме он начал голодовку. Доголодался до больничной койки. Власти Украины несколько раз просили экстрадировать Саакашвили на родину (грузинского гражданства-то у него нет), но на данном этапе на него нет уголовных дел на Украине. Значит экстрадировать из Грузии на Украину Саакашвили по закону не за что. Зато грузинская Фемида завела на революционера-гастролера немало дел. В Грузии экс-президент проходит сразу по нескольким уголовным делам: по двум осужден на шесть лет, и еще три дела находятся в стадии рассмотрения, в том числе о незаконном пересечении границы.Любопытно, что осужденный Саакашвили так и не вернулся в тюрьму. Почти три года он пользуется правами вип-арестанта и отбывает свой срок в вип-палате частной клиники. При этом периодически призывает то своих однопартийцев, то президента Зурабишвили к протестам и очередной революции. Не за горами парламентские выборы 2024 года. Поспорим, Саакашвили планирует новую революцию…

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аналитика, колумнисты, грузия, общество, михаил саакашвили, политика