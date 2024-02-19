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"Они до добра не доводили" – политолог о "цветных революциях"
"Они до добра не доводили" – политолог о "цветных революциях"
Эпоха цветных революций завершается, так как те страны, которые испытали этот феномен на себе, знают, что они ничего хорошего с собой не несут, считает... 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T21:21+0400
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Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Их было уже столько, что у большинства людей выработался иммунитет. Люди примерно понимают уже, как эта система работает… Вторая цветная революция привела нас к трагическим событиям – мы находимся в состоянии боевых действий.Провокация, вброшенная Западом, привела к очень тяжелым последствиям. Что касается Грузии – мы помним тот печальный итог, который мы наблюдали в 2008 году", – заявил Сафаров.Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, экспертное мнение, революция роз, бархатная революция, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, экспертное мнение, революция роз, бархатная революция, видео
"Они до добра не доводили" – политолог о "цветных революциях"
21:21 19.02.2024 (обновлено: 21:36 19.02.2024)
Эпоха цветных революций завершается, так как те страны, которые испытали этот феномен на себе, знают, что они ничего хорошего с собой не несут, считает российский политолог, представитель Финансового Университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Их было уже столько, что у большинства людей выработался иммунитет. Люди примерно понимают уже, как эта система работает… Вторая цветная революция привела нас к трагическим событиям – мы находимся в состоянии боевых действий.
Провокация, вброшенная Западом, привела к очень тяжелым последствиям. Что касается Грузии – мы помним тот печальный итог, который мы наблюдали в 2008 году", – заявил Сафаров.
Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.