https://sputnik-georgia.ru/20240219/premer-gruzii-otpravilsya-v-bryussel--s-kem-vstretitsya-kobakhidze--286397082.html

Премьер Грузии отправился в Брюссель – с кем встретится Кобахидзе

Премьер Грузии отправился в Брюссель – с кем встретится Кобахидзе

Глава грузинского правительства проведет переговоры с генсеком НАТО 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T11:33+0400

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еврокомиссия

йенс столтенберг

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в Брюссель с первым визитом в ранге главы грузинского правительства, где запланированы двусторонние встречи с представителями Евросоюза и НАТО, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. В ходе визита Кобахидзе примет участие в восьмом заседании совета ассоциации Грузия-ЕС, после которого состоится совместная пресс-конференция премьера, верховного представителя ЕС по вопросам безопасности и иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Джозефа Боррелля и еврокомиссара по европейской политике соседства и расширения Оливера Вархея. Кобахидзе также проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также примет участие в заседании Комиссии НАТО-Грузия. Премьер-министр отправился в Брюссель вместе с правительственной делегацией, в состав которой входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и госминистр по примирению и гражданскому равноправию Тея Ахвледиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, брюссель, ираклий кобахидзе, леван давиташвили, нато, еврокомиссия, йенс столтенберг