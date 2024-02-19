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Премьер Грузии отправился в Брюссель – с кем встретится Кобахидзе
Премьер Грузии отправился в Брюссель – с кем встретится Кобахидзе
Глава грузинского правительства проведет переговоры с генсеком НАТО 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T11:33+0400
2024-02-19T11:33+0400
2024-02-19T11:49+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в Брюссель с первым визитом в ранге главы грузинского правительства, где запланированы двусторонние встречи с представителями Евросоюза и НАТО, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. В ходе визита Кобахидзе примет участие в восьмом заседании совета ассоциации Грузия-ЕС, после которого состоится совместная пресс-конференция премьера, верховного представителя ЕС по вопросам безопасности и иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Джозефа Боррелля и еврокомиссара по европейской политике соседства и расширения Оливера Вархея. Кобахидзе также проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также примет участие в заседании Комиссии НАТО-Грузия. Премьер-министр отправился в Брюссель вместе с правительственной делегацией, в состав которой входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и госминистр по примирению и гражданскому равноправию Тея Ахвледиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, брюссель, ираклий кобахидзе, леван давиташвили, нато, еврокомиссия, йенс столтенберг
Премьер Грузии отправился в Брюссель – с кем встретится Кобахидзе
11:33 19.02.2024 (обновлено: 11:49 19.02.2024)
Глава грузинского правительства проведет переговоры с генсеком НАТО
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в Брюссель с первым визитом в ранге главы грузинского правительства, где запланированы двусторонние встречи с представителями Евросоюза и НАТО, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
В ходе визита Кобахидзе примет участие в восьмом заседании совета ассоциации Грузия-ЕС, после которого состоится совместная пресс-конференция премьера, верховного представителя ЕС по вопросам безопасности и иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Джозефа Боррелля и еврокомиссара по европейской политике соседства и расширения Оливера Вархея.
Кобахидзе также проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также примет участие в заседании Комиссии НАТО-Грузия.
Премьер-министр отправился в Брюссель вместе с правительственной делегацией, в состав которой входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и госминистр по примирению и гражданскому равноправию Тея Ахвледиани.