https://sputnik-georgia.ru/20240219/primety-na-den-luki-2024-chto-nelzya-delat-20-fevralya--286398690.html
Приметы на день Луки 2024: что нельзя делать 20 февраля?
Приметы на день Луки 2024: что нельзя делать 20 февраля?
Православная церковь 20 февраля поминает преподобного Луку Елладского, который жил в десятом веке. В народе 20 февраля называют день Луки, или "Могущница", с... 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T17:57+0400
2024-02-19T17:57+0400
2024-02-19T17:58+0400
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Что нельзя делать на день Луки и какие народные приметы связаны с 20 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в день Луки проводить веселые и шумные застолья – это приведет к семейным проблемам. Нельзя 20 февраля ссориться, ругаться или конфликтовать с кем-то – это плохая примета, привлекающая болезни. В день Луки нельзя приобретать крупные и дорогие вещи – по приметам велика вероятность купить 20 февраля некачественный товар, который быстро придет в непригодность. По народным приметам жадничать и отказывать в милостыне в день Луки нельзя – можно весь год провести в нужде. Нельзя женщинам 20 февраля носить одежду зеленого цвета – это плохая примета, можно привлечь неприятности. Также женщинам в день Луки нельзя выходить из дома без особой необходимости – по приметам можно попасть в неприятную историю. По приметам нельзя 20 февраля поднимать что-либо на улице, особенно потерянный крестик – можно потерять свое счастье. Народные приметы Похолодает, если куры в день Луки уселись рано на насест, а если облака 20 февраля в синие оттенки окрасились – это верная примета, что потеплеет. По народным приметам гром в день Луки предсказывает скудный урожай, а также предвещает беду. Грянут морозы, если птицы в день Луки на верхушки деревьев забрались, а если туман 20 февраля стелется по земле – это примета, указывающая на потепление. Лето будет теплым, если в день Луки снег тает, а если солнце 20 февраля окрасится на закате в красный цвет – это верная примета, что в летний сезон будет дождливо и холодно. Хорошая примета – подавать милостыню в день Луки: тем больше благополучия и удачи вернется. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Приметы на день Луки 2024: что нельзя делать 20 февраля?
17:57 19.02.2024 (обновлено: 17:58 19.02.2024)
Православная церковь 20 февраля поминает преподобного Луку Елладского, который жил в десятом веке. В народе 20 февраля называют день Луки, или "Могущница", с которым связано много примет и запретов
Что нельзя делать на день Луки и какие народные приметы связаны с 20 февраля, читайте в Sputnik Грузия
.
По народным приметам нельзя в день Луки проводить веселые и шумные застолья – это приведет к семейным проблемам.
Нельзя 20 февраля ссориться, ругаться или конфликтовать с кем-то – это плохая примета, привлекающая болезни.
В день Луки нельзя приобретать крупные и дорогие вещи – по приметам велика вероятность купить 20 февраля некачественный товар, который быстро придет в непригодность.
По народным приметам жадничать и отказывать в милостыне в день Луки нельзя – можно весь год провести в нужде.
Нельзя женщинам 20 февраля носить одежду зеленого цвета – это плохая примета, можно привлечь неприятности. Также женщинам в день Луки нельзя выходить из дома без особой необходимости – по приметам можно попасть в неприятную историю.
По приметам нельзя 20 февраля поднимать что-либо на улице, особенно потерянный крестик – можно потерять свое счастье.
Похолодает, если куры в день Луки уселись рано на насест, а если облака 20 февраля в синие оттенки окрасились – это верная примета, что потеплеет.
По народным приметам гром в день Луки предсказывает скудный урожай, а также предвещает беду.
Грянут морозы, если птицы в день Луки на верхушки деревьев забрались, а если туман 20 февраля стелется по земле – это примета, указывающая на потепление.
Лето будет теплым, если в день Луки снег тает, а если солнце 20 февраля окрасится на закате в красный цвет – это верная примета, что в летний сезон будет дождливо и холодно.
Хорошая примета – подавать милостыню в день Луки: тем больше благополучия и удачи вернется.
Материал подготовлен на основе открытых источников