https://sputnik-georgia.ru/20240219/primety-na-den-luki-2024-chto-nelzya-delat-20-fevralya--286398690.html

Приметы на день Луки 2024: что нельзя делать 20 февраля?

Приметы на день Луки 2024: что нельзя делать 20 февраля?

Православная церковь 20 февраля поминает преподобного Луку Елладского, который жил в десятом веке. В народе 20 февраля называют день Луки, или "Могущница", с... 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T17:57+0400

2024-02-19T17:57+0400

2024-02-19T17:58+0400

справки

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Что нельзя делать на день Луки и какие народные приметы связаны с 20 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в день Луки проводить веселые и шумные застолья – это приведет к семейным проблемам. Нельзя 20 февраля ссориться, ругаться или конфликтовать с кем-то – это плохая примета, привлекающая болезни. В день Луки нельзя приобретать крупные и дорогие вещи – по приметам велика вероятность купить 20 февраля некачественный товар, который быстро придет в непригодность. По народным приметам жадничать и отказывать в милостыне в день Луки нельзя – можно весь год провести в нужде. Нельзя женщинам 20 февраля носить одежду зеленого цвета – это плохая примета, можно привлечь неприятности. Также женщинам в день Луки нельзя выходить из дома без особой необходимости – по приметам можно попасть в неприятную историю. По приметам нельзя 20 февраля поднимать что-либо на улице, особенно потерянный крестик – можно потерять свое счастье. Народные приметы Похолодает, если куры в день Луки уселись рано на насест, а если облака 20 февраля в синие оттенки окрасились – это верная примета, что потеплеет. По народным приметам гром в день Луки предсказывает скудный урожай, а также предвещает беду. Грянут морозы, если птицы в день Луки на верхушки деревьев забрались, а если туман 20 февраля стелется по земле – это примета, указывающая на потепление. Лето будет теплым, если в день Луки снег тает, а если солнце 20 февраля окрасится на закате в красный цвет – это верная примета, что в летний сезон будет дождливо и холодно. Хорошая примета – подавать милостыню в день Луки: тем больше благополучия и удачи вернется. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2024

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справки