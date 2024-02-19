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Радиация в Грузии под контролем – страна подключилась к системе МАГАТЭ
Радиация в Грузии под контролем – страна подключилась к системе МАГАТЭ
Радиационные показатели из Грузии автоматически будут поступать в систему IRMIS и отражаться на международной карте 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Грузия присоединилась к Международной системе радиационного мониторинга (IRMIS) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в сообщении Минприроды. IRMIS – система, поддерживающая осуществление Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии, обеспечивая механизм для представления и визуализации больших объемов данных радиационного мониторинга окружающей среды во время ядерных или радиологических аварийных ситуаций. По данным министерства, радиационные показатели со станций мониторинга радиационного фона окружающей среды, принадлежащих Агентству ядерной и радиационной безопасности Грузии, автоматически будут поступать в систему IRMIS и в текущее время будут отражаться на международной карте. Грузия стала 50-м государством-участником системы IRMIS. Система IRMIS обладает функциями визуализации, которые могут быть использованы с целью помочь официальным пунктам связи определять ситуации, когда повышенные результаты измерений могут указывать на то, что принятие мер по защите населения может быть оправданным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, магатэ, министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов грузии, общество
новости, грузия, тбилиси, магатэ, министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов грузии, общество
Радиация в Грузии под контролем – страна подключилась к системе МАГАТЭ
Радиационные показатели из Грузии автоматически будут поступать в систему IRMIS и отражаться на международной карте
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Грузия присоединилась к Международной системе радиационного мониторинга (IRMIS) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в сообщении Минприроды.
IRMIS – система, поддерживающая осуществление Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии, обеспечивая механизм для представления и визуализации больших объемов данных радиационного мониторинга окружающей среды во время ядерных или радиологических аварийных ситуаций.
По данным министерства, радиационные показатели со станций мониторинга радиационного фона окружающей среды, принадлежащих Агентству ядерной и радиационной безопасности Грузии, автоматически будут поступать в систему IRMIS и в текущее время будут отражаться на международной карте.
"Включение в систему IRMIS подтверждает приверженность Грузии международно-правовому режиму, регулирующему сферу ядерной и радиационной безопасности, а также международному сотрудничеству", – заявила глава Агентства по ядерной и радиационной безопасности Хатия Джикуридзе.
Грузия стала 50-м государством-участником системы IRMIS.
Система IRMIS обладает функциями визуализации, которые могут быть использованы с целью помочь официальным пунктам связи определять ситуации, когда повышенные результаты измерений могут указывать на то, что принятие мер по защите населения может быть оправданным.