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Радиация в Грузии под контролем – страна подключилась к системе МАГАТЭ

Радиация в Грузии под контролем – страна подключилась к системе МАГАТЭ

Радиационные показатели из Грузии автоматически будут поступать в систему IRMIS и отражаться на международной карте 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T10:02+0400

2024-02-19T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Грузия присоединилась к Международной системе радиационного мониторинга (IRMIS) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в сообщении Минприроды. IRMIS – система, поддерживающая осуществление Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии, обеспечивая механизм для представления и визуализации больших объемов данных радиационного мониторинга окружающей среды во время ядерных или радиологических аварийных ситуаций. По данным министерства, радиационные показатели со станций мониторинга радиационного фона окружающей среды, принадлежащих Агентству ядерной и радиационной безопасности Грузии, автоматически будут поступать в систему IRMIS и в текущее время будут отражаться на международной карте. Грузия стала 50-м государством-участником системы IRMIS. Система IRMIS обладает функциями визуализации, которые могут быть использованы с целью помочь официальным пунктам связи определять ситуации, когда повышенные результаты измерений могут указывать на то, что принятие мер по защите населения может быть оправданным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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