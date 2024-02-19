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Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения?

Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения?

Непогода создала проблемы на ряде дорог Грузии 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на перевале Накерала из-за снегопада, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. В частности, ограничение действует на 39-62 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури. Для остального вида автотранспорта движение свободное. Специальный режим действует и на 36-50 км участка (Верона-Шуамта) автомобильной дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави. Здесь движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами). На остальных участках дороги движение свободное.Что касается дороги в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), то здесь движение свободно для всех видов транспорта. Речь идет о дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста) - Коби – только через лавинозащитные тоннели.Движение прицепов, полуприцепов и транспорта категории M3 более чем с 22 посадочными местами (не считая водительского) будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях. Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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