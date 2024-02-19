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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 19 по 25 февраля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 19 по 25 февраля

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидают пасмурные дни 19.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Грузинские синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси преимущественно облачную погоду, временами мокрый снег и дожди. В понедельник, 19 февраля, в Тбилиси ожидается пасмурная и дождливая погода. Временами пойдет слабый мокрый снег. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 9 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:38. Во вторник, 20 февраля, в Тбилиси синоптики прогнозируют местами пасмурную и облачную погоду, местами преимущественно ясную. Восход солнца будет в 07:50. Скорость ветра – 10-15 м/с. Минимальная температура воздуха ночью упадет до двух градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 10 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:39. В среду, 21 февраля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:48. Минимальная температура воздуха ночью составит около четырех градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 8 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:40. В четверг, 22 февраля, в Тбилиси сохранится преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:47. Минимальная температура воздуха ночью упадет до трех градусов, а днем поднимется максимум до 9 градусов тепла. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:42. В пятницу, 23 февраля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:45. Минимальная температура воздуха ночью составит 4 градуса, а днем прогреется до 10 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:43. В субботу, 24 февраля, синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 07:44. Минимальная температура воздуха ночью составит 4 градуса, днем воздух прогреется до 10 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:44. В воскресенье, 25 февраля, в Тбилиси ожидается пасмурная погода и местами ливневые дожди. Минимальная температура воздуха ночью составит 3 градуса, днем воздух прогреется до 5 градусов тепла. Восход солнца будет в 07:42. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:45.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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