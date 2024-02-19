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Убийство молодого мужчины в Тбилиси: полиция задержала двух обвиняемых

Убийство молодого мужчины в Тбилиси: полиция задержала двух обвиняемых

Один из задержанных обвиняется в предоставлении ложной информации следствию 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T12:32+0400

2024-02-19T12:32+0400

2024-02-19T12:59+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала двух человек в рамках расследования дела об умышленном убийстве 24-летнего жителя столицы, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Один из задержанных обвиняется в умышленном убийстве, совершенном группой лиц, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Второго задержанного обвиняют в предоставлении ложной информации. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы. Следствие установило, что ночью 18 февраля этого года один из задержанных повздорил со своим другом в одном из кафе-баров столицы и позже вместе с друзьями подъехал к нему на автомобиле на улицу Александра Чавчавадзе, чтобы поквитаться. Он нанес жертве огнестрельные ранения, ставшие смертельными, и вместе с сопровождающими его лицами скрылся с места происшествия. В ходе следствия также было установлено, что свидетелем стрельбы был общий друг жертвы и обвиняемого. Во время опроса в качестве свидетеля преступления он предоставил сотрудникам правоохранительных органов ложную информацию для того, чтобы воспрепятствовать правосудию. В целях установления и задержания других лиц, причастных к преступлению, проводятся соответствующие оперативно-следственные действия. Полиция уже изъяла орудие преступления в качестве вещественного доказательства. По информации СМИ, пострадавший скончался в одной из клиник Тбилиси спустя несколько часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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