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Уголовная ответственность за подготовку незаконного пересечения границы Грузии – проект

Уголовная ответственность за подготовку незаконного пересечения границы Грузии – проект

С деталями законопроекта депутатов ознакомил замглавы МВД Грузии 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T21:07+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Парламент Грузии обсуждает поправки, предусматривающие введение уголовной ответственности за подготовку незаконного пересечения границы страны. Речь идет о незаконном переводе мигранта через границу, а также создании условий для его пребывания в Грузии с нарушением требований закона.К уголовной ответственности будет привлечен в том числе иностранец либо лицо без гражданства, если будет вынесено окончательное решение о том, что он не нуждается в международной охране. Следственный орган должен будет начать расследование сразу после поступления информации о подготовке преступления. Согласно поправкам, наказанием за преступление будет штраф или лишение свободы. Минимальный размер штрафа – 2 тысячи лари, а максимальный будет определять судья исходя из тяжести преступления и материального положения обвиняемого. Срок тюремного наказания пока не уточнен. С деталями законопроекта депутатов ознакомил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. Он выступил на парламентском комитете по правам человека и гражданской интеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, парламент грузии, мвд грузии, преступность в грузии