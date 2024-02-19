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В России с опаской следят за предвыборными процессами в Грузии – политолог
В России с опаской следят за предвыборными процессами в Грузии – политолог
В России следят за предвыборными процессами, которые происходят в Грузии, и очень опасаются, что к власти придут антироссийские силы, считает российский... 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T20:38+0400
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Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Многие эксперты по Южному Кавказу отмечают, что за последние годы у Грузии была очень взвешенная внешнеполитическая позиция и очень многие это здесь ценят. Именно поэтому в России с тревогой будут следить за тем, как будут проходить эти выборы, не придет ли какая-то сила с антироссийской повесткой. Те шаги, которые были сделаны Москвой и Тбилиси навстречу друг другу за последние два года, очень важны", – считает Сафаров.Власти Грузии в начале военного конфликта на Украине заявили, что не собираются вводить санкции в отношении России, так как это, в первую очередь, навредить интересам грузинского народа. Также, по словам представителей правительства, страну множество раз подталкивали к открытию так называемого "второго фронта" как представители оппозиционных партий, так и некоторые высокопоставленные украинские чиновники, однако Грузия сделала выбор в пользу мира на своей территории.В ответ на взвешенную политику грузинских властей, указом президента Российской Федерации Владимира Путина для граждан Грузии был отменен визовый режим и восстановлено прямое авиасообщение между двумя странами.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пресс-центр, экспертное мнение, россия, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пресс-центр, экспертное мнение, россия, грузия, видео

В России с опаской следят за предвыборными процессами в Грузии – политолог

20:38 19.02.2024 (обновлено: 21:31 19.02.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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В России следят за предвыборными процессами, которые происходят в Грузии, и очень опасаются, что к власти придут антироссийские силы, считает российский политолог, представитель Финансового Университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

"Многие эксперты по Южному Кавказу отмечают, что за последние годы у Грузии была очень взвешенная внешнеполитическая позиция и очень многие это здесь ценят. Именно поэтому в России с тревогой будут следить за тем, как будут проходить эти выборы, не придет ли какая-то сила с антироссийской повесткой. Те шаги, которые были сделаны Москвой и Тбилиси навстречу друг другу за последние два года, очень важны", – считает Сафаров.

Власти Грузии в начале военного конфликта на Украине заявили, что не собираются вводить санкции в отношении России, так как это, в первую очередь, навредить интересам грузинского народа. Также, по словам представителей правительства, страну множество раз подталкивали к открытию так называемого "второго фронта" как представители оппозиционных партий, так и некоторые высокопоставленные украинские чиновники, однако Грузия сделала выбор в пользу мира на своей территории.

В ответ на взвешенную политику грузинских властей, указом президента Российской Федерации Владимира Путина для граждан Грузии был отменен визовый режим и восстановлено прямое авиасообщение между двумя странами.
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