В России с опаской следят за предвыборными процессами в Грузии – политолог
20:38 19.02.2024 (обновлено: 21:31 19.02.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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В России следят за предвыборными процессами, которые происходят в Грузии, и очень опасаются, что к власти придут антироссийские силы, считает российский политолог, представитель Финансового Университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Многие эксперты по Южному Кавказу отмечают, что за последние годы у Грузии была очень взвешенная внешнеполитическая позиция и очень многие это здесь ценят. Именно поэтому в России с тревогой будут следить за тем, как будут проходить эти выборы, не придет ли какая-то сила с антироссийской повесткой. Те шаги, которые были сделаны Москвой и Тбилиси навстречу друг другу за последние два года, очень важны", – считает Сафаров.
Власти Грузии в начале военного конфликта на Украине заявили, что не собираются вводить санкции в отношении России, так как это, в первую очередь, навредить интересам грузинского народа. Также, по словам представителей правительства, страну множество раз подталкивали к открытию так называемого "второго фронта" как представители оппозиционных партий, так и некоторые высокопоставленные украинские чиновники, однако Грузия сделала выбор в пользу мира на своей территории.
В ответ на взвешенную политику грузинских властей, указом президента Российской Федерации Владимира Путина для граждан Грузии был отменен визовый режим и восстановлено прямое авиасообщение между двумя странами.
"Многие эксперты по Южному Кавказу отмечают, что за последние годы у Грузии была очень взвешенная внешнеполитическая позиция и очень многие это здесь ценят. Именно поэтому в России с тревогой будут следить за тем, как будут проходить эти выборы, не придет ли какая-то сила с антироссийской повесткой. Те шаги, которые были сделаны Москвой и Тбилиси навстречу друг другу за последние два года, очень важны", – считает Сафаров.
Власти Грузии в начале военного конфликта на Украине заявили, что не собираются вводить санкции в отношении России, так как это, в первую очередь, навредить интересам грузинского народа. Также, по словам представителей правительства, страну множество раз подталкивали к открытию так называемого "второго фронта" как представители оппозиционных партий, так и некоторые высокопоставленные украинские чиновники, однако Грузия сделала выбор в пользу мира на своей территории.
В ответ на взвешенную политику грузинских властей, указом президента Российской Федерации Владимира Путина для граждан Грузии был отменен визовый режим и восстановлено прямое авиасообщение между двумя странами.