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Видеомост Тбилиси - Москва: Грузинская диаспора России и ее связи с родиной

Видеомост Тбилиси - Москва: Грузинская диаспора России и ее связи с родиной

Видеомост Тбилиси-Москва на тему: "Грузинская диаспора России и ее связи с родиной" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в понедельник, 19... 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T14:00+0400

2024-02-19T14:00+0400

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Неправительственная организация "Союз обществ взаимоотношений Грузии с Россией" выступила за активное развитие связей властей Грузии с Грузинской диаспорой России. Ранее президент ФНКА Давид Цецхладзе в интервью СМИ сообщил, что определенные силы блокируют в Тбилиси темы, связанные с Россией. Также Цецхладзе сообщил, что в этом году направит приглашение на День диаспоры премьер-министру Грузии. Участники видеомоста обсудят проблемы диаспоры, их связи с родиной, возможное приглашение официальных властей на мероприятия диаспоры в Москве и другие актуальные темы. Союз обществ взаимоотношений Грузии с Россией был создана в 2006 году "с целью упрочения позитивных отношений между двумя странами". НПО объединяет представителей из самых разных сфер деятельности. Союз занимался организацией ряда культурных мероприятий в Грузии: Дни Маяковского, Дни Александра Грибоедова и Нино Чавчавадзе и других. Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России (ФГНКА) – единственное в России грузинское диаспорное объединение федерального уровня. Является формой национально-культурного самоопределения грузин, проживающих в России, в целях самостоятельного решения вопросов сохранения их самобытности, развития языка, образования, национальной культуры. Существует с января 2016 года. Участники в Тбилиси: – председатель Союза обществ взаимоотношений Грузии с Россией, доктор филологических наук Нана ЦИТЕЛАШВИЛИ; – врач, народный дипломат Гия СУЛАКВЕЛИДЗЕ; – директор Тбилисской кардиологической больницы Теймураз ШЕНГЕЛИЯ. Участники в Москве: – Президент Грузинской ФНКА в России Давид ЦЕЦХЛАДЗЕ.

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