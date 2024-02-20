https://sputnik-georgia.ru/20240220/286420354.html

Международный фестиваль ледовых скульптур "Olkhon Ice Park"

Международный фестиваль ледовых скульптур "Olkhon Ice Park"

Международный фестиваль ледовых скульптур "Olkhon Ice Park" проходит на Байкале. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки красочного мероприятия 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T14:34+0400

2024-02-20T14:34+0400

2024-02-20T14:58+0400

мультимедиа

фотография

новости в фотографиях

фотоленты

байкал

в мире

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/14/286420536_0:320:3071:2048_1920x0_80_0_0_14b2a356b05f2b0b6b35275b3b25ed42.jpg

Ежегодная традиционная выставка ледовых скульптур Olkhon Ice Park проходит на Байкале. Интерактивный парк в России начал работать с 2020 года. Его протяженность – 1 км береговой линии озера Байкал. Здесь можно увидеть персонажей сказок, мифических и существующих животных, сделанных по технологии ледопластики изо льда замерзших волн.

байкал

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, байкал, в мире, россия