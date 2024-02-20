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Международный фестиваль ледовых скульптур "Olkhon Ice Park"
Международный фестиваль ледовых скульптур "Olkhon Ice Park"
Международный фестиваль ледовых скульптур "Olkhon Ice Park" проходит на Байкале. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки красочного мероприятия 20.02.2024, Sputnik Грузия
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Ежегодная традиционная выставка ледовых скульптур Olkhon Ice Park проходит на Байкале. Интерактивный парк в России начал работать с 2020 года. Его протяженность – 1 км береговой линии озера Байкал. Здесь можно увидеть персонажей сказок, мифических и существующих животных, сделанных по технологии ледопластики изо льда замерзших волн.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, байкал, в мире, россия

Международный фестиваль ледовых скульптур "Olkhon Ice Park"

14:34 20.02.2024 (обновлено: 14:58 20.02.2024)
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Международный фестиваль ледовых скульптур "Olkhon Ice Park" проходит на Байкале. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки красочного мероприятия
Ежегодная традиционная выставка ледовых скульптур Olkhon Ice Park проходит на Байкале. Интерактивный парк в России начал работать с 2020 года. Его протяженность – 1 км береговой линии озера Байкал. Здесь можно увидеть персонажей сказок, мифических и существующих животных, сделанных по технологии ледопластики изо льда замерзших волн.
© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

Ледовая скульптура на фестивале "Olkhon Ice Park" на острове Ольхон.

Ледовая скульптура на фестивале &quot;Olkhon Ice Park&quot; на острове Ольхон. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin
/
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Ледовая скульптура на фестивале "Olkhon Ice Park" на острове Ольхон.

© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

Артисты выступают на фестивале ледовых скульптур "Olkhon Ice Park".

Артисты выступают на фестивале ледовых скульптур &quot;Olkhon Ice Park&quot;. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin
/
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Артисты выступают на фестивале ледовых скульптур "Olkhon Ice Park".

© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

Ледовая скульптура на фестивале "Olkhon Ice Park".

Ледовая скульптура на фестивале &quot;Olkhon Ice Park&quot;. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin
/
Перейти в фотобанк

Ледовая скульптура на фестивале "Olkhon Ice Park".

© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

Посетители на фестивале ледовых скульптур "Olkhon Ice Park".

Посетители на фестивале ледовых скульптур &quot;Olkhon Ice Park&quot;. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin
/
Перейти в фотобанк

Посетители на фестивале ледовых скульптур "Olkhon Ice Park".

© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

Артисты выступают на фестивале ледовых скульптур "Olkhon Ice Park".

Артисты выступают на фестивале ледовых скульптур &quot;Olkhon Ice Park&quot;. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin
/
Перейти в фотобанк

Артисты выступают на фестивале ледовых скульптур "Olkhon Ice Park".

© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

Ледовая скульптура на фестивале "Olkhon Ice Park".

Ледовая скульптура на фестивале &quot;Olkhon Ice Park&quot;. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin
/
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Ледовая скульптура на фестивале "Olkhon Ice Park".

© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

Девушка в национальном костюме выступает на фестивале ледовых скульптур "Olkhon Ice Park".

Девушка в национальном костюме выступает на фестивале ледовых скульптур &quot;Olkhon Ice Park&quot;. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin
/
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Девушка в национальном костюме выступает на фестивале ледовых скульптур "Olkhon Ice Park".

© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанкЛедовая скульптура на фестивале "Olkhon Ice Park", проходящем на береговой линии озера Байкал на острове Ольхон.
Ледовая скульптура на фестивале Olkhon Ice Park, проходящем на береговой линии озера Байкал на острове Ольхон - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin
/
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Ледовая скульптура на фестивале "Olkhon Ice Park", проходящем на береговой линии озера Байкал на острове Ольхон.
© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

Посетители на фестивале ледовых скульптур "Olkhon Ice Park".

Посетители на фестивале ледовых скульптур &quot;Olkhon Ice Park&quot;. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin
/
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Посетители на фестивале ледовых скульптур "Olkhon Ice Park".

© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

Посетители катаются на горке на фестивале ледовых скульптур "Olkhon Ice Park".

Посетители катаются на горке на фестивале ледовых скульптур &quot;Olkhon Ice Park&quot;. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin
/
Перейти в фотобанк

Посетители катаются на горке на фестивале ледовых скульптур "Olkhon Ice Park".

© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

Ледовые скульптуры на фестивале "Olkhon Ice Park".

Ледовые скульптуры на фестивале &quot;Olkhon Ice Park&quot;. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin
/
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Ледовые скульптуры на фестивале "Olkhon Ice Park".

© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанкПосетители на фестивале ледовых скульптур "Olkhon Ice Park", проходящем на береговой линии озера Байкал на острове Ольхон.
Посетители на фестивале ледовых скульптур Olkhon Ice Park, проходящем на береговой линии озера Байкал на острове Ольхон - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin
/
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Посетители на фестивале ледовых скульптур "Olkhon Ice Park", проходящем на береговой линии озера Байкал на острове Ольхон.
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