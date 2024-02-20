https://sputnik-georgia.ru/20240220/borrel-prizval-pravitelstvo-gruzii-borotsya-s-antizapadnoy-ritorikoy-286439060.html

Боррель призвал правительство Грузии бороться с антизападной риторикой

Боррель призвал правительство Грузии бороться с антизападной риторикой

Пресс-конференция состоялась после заседания с участием нового премьер-министра Грузии 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T19:21+0400

2024-02-20T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Правительство Грузии получило три основных наставления от верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.Боррель озвучил позицию Евросоюза на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе после заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС в Брюсселе.Первый посыл заключался в том, что в работе над выполнением девяти условий Евросоюза для начала переговоров о вступлении в ЕС должны участвовать все игроки. Боррель особо отметил гражданский сектор.Второй посыл заключается в усилении политики безопасности Грузии."Мы находимся в очень опасной геополитической среде. Для членства очень важно, чтобы усилилась, уже немного усилилась, но еще больше должны усилиться политика безопасности и решения в этом направлении. Мы ждем, что соответствие в этом направлении существенно вырастет в последующие годы", – сказал Боррель.При этом он призвал власти Грузии предпринять больше усилий для борьбы с антизападной риторикой."Также призываем правительство бороться с антизападной риторикой, против манипулирования информацией. Мы хотим увидеть еще больше шагов в этом направлении", – заявил Боррель.Третий посыл – проведение свободных, конкурентоспособных парламентских выборов в октябре 2024 года."В этом году будет важный тест для грузинской демократии", – сказал Боррель.Он отметил важность проведения избирательной реформы согласно рекомендациям Венецианской комиссии (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, брюссель, жозеп боррель, ираклий кобахидзе, венецианская комиссия, совет европы