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Боррель призвал правительство Грузии бороться с антизападной риторикой
Боррель призвал правительство Грузии бороться с антизападной риторикой
Пресс-конференция состоялась после заседания с участием нового премьер-министра Грузии 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T19:21+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Правительство Грузии получило три основных наставления от верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.Боррель озвучил позицию Евросоюза на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе после заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС в Брюсселе.Первый посыл заключался в том, что в работе над выполнением девяти условий Евросоюза для начала переговоров о вступлении в ЕС должны участвовать все игроки. Боррель особо отметил гражданский сектор.Второй посыл заключается в усилении политики безопасности Грузии."Мы находимся в очень опасной геополитической среде. Для членства очень важно, чтобы усилилась, уже немного усилилась, но еще больше должны усилиться политика безопасности и решения в этом направлении. Мы ждем, что соответствие в этом направлении существенно вырастет в последующие годы", – сказал Боррель.При этом он призвал власти Грузии предпринять больше усилий для борьбы с антизападной риторикой."Также призываем правительство бороться с антизападной риторикой, против манипулирования информацией. Мы хотим увидеть еще больше шагов в этом направлении", – заявил Боррель.Третий посыл – проведение свободных, конкурентоспособных парламентских выборов в октябре 2024 года."В этом году будет важный тест для грузинской демократии", – сказал Боррель.Он отметил важность проведения избирательной реформы согласно рекомендациям Венецианской комиссии (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, брюссель, жозеп боррель, ираклий кобахидзе, венецианская комиссия, совет европы
Боррель призвал правительство Грузии бороться с антизападной риторикой
19:21 20.02.2024 (обновлено: 19:30 20.02.2024)
Пресс-конференция состоялась после заседания с участием нового премьер-министра Грузии
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Правительство Грузии получило три основных наставления от верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Боррель озвучил позицию Евросоюза на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе после заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС в Брюсселе.
Первый посыл заключался в том, что в работе над выполнением девяти условий Евросоюза для начала переговоров о вступлении в ЕС должны участвовать все игроки. Боррель особо отметил гражданский сектор.
"Важно, чтобы все участники были включены в процесс (выполнения условий ЕС – ред.). Нужно будет сделать решающие шаги, чтобы сократилось политическое давление и напряженность", – сказал Боррель.
Второй посыл заключается в усилении политики безопасности Грузии.
"Мы находимся в очень опасной геополитической среде. Для членства очень важно, чтобы усилилась, уже немного усилилась, но еще больше должны усилиться политика безопасности и решения в этом направлении. Мы ждем, что соответствие в этом направлении существенно вырастет в последующие годы", – сказал Боррель.
При этом он призвал власти Грузии предпринять больше усилий для борьбы с антизападной риторикой.
"Также призываем правительство бороться с антизападной риторикой, против манипулирования информацией. Мы хотим увидеть еще больше шагов в этом направлении", – заявил Боррель.
Третий посыл – проведение свободных, конкурентоспособных парламентских выборов в октябре 2024 года.
"В этом году будет важный тест для грузинской демократии", – сказал Боррель.
Он отметил важность проведения избирательной реформы согласно рекомендациям Венецианской комиссии (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы).