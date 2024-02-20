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Четверых граждан Грузии в Польше сбил 90-летний водитель
Четверых граждан Грузии в Польше сбил 90-летний водитель
Все пострадавшие были доставлены в больницу, двое из них – подростки 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T14:24+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Пожилой водитель сбил четверых граждан Грузии в польском городе Войнич, сообщаете телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на местные СМИ. Пострадали двое взрослых мужчин и два 13-летних подростка. Пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи.По сообщениям местных СМИ, автомобиль, за рулем которого находился 90-летний мужчина, съехал с проезжей части, врезался в тротуар и столкнулся с пешеходами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, польша
происшествия, новости, грузия, польша
Четверых граждан Грузии в Польше сбил 90-летний водитель
14:24 20.02.2024 (обновлено: 14:27 20.02.2024)
Все пострадавшие были доставлены в больницу, двое из них – подростки
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Пожилой водитель сбил четверых граждан Грузии в польском городе Войнич, сообщаете телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на местные СМИ.
Пострадали двое взрослых мужчин и два 13-летних подростка. Пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи.
По сообщениям местных СМИ, автомобиль, за рулем которого находился 90-летний мужчина, съехал с проезжей части, врезался в тротуар и столкнулся с пешеходами.