https://sputnik-georgia.ru/20240220/chetverykh-grazhdan-gruzii-v-polshe-sbil-90-letniy-voditel--286423528.html

Четверых граждан Грузии в Польше сбил 90-летний водитель

Четверых граждан Грузии в Польше сбил 90-летний водитель

Все пострадавшие были доставлены в больницу, двое из них – подростки 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T14:24+0400

2024-02-20T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Пожилой водитель сбил четверых граждан Грузии в польском городе Войнич, сообщаете телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на местные СМИ. Пострадали двое взрослых мужчин и два 13-летних подростка. Пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи.По сообщениям местных СМИ, автомобиль, за рулем которого находился 90-летний мужчина, съехал с проезжей части, врезался в тротуар и столкнулся с пешеходами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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