https://sputnik-georgia.ru/20240220/demokratiya-ne-rozhdaetsya-na-ulitse---zhurnalist-o-fenomene-tsvetnykh-revolyutsiy--286441908.html
Демократия не рождается на улице – журналист о феномене "цветных революций"
Демократия не рождается на улице – журналист о феномене "цветных революций"
Феномен "цветных революций" больше не является бескровным путем смены власти и проявлением демократии, и это показал второй Майдан 2014 года, когда пролилась... 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T21:23+0400
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Об этом заявила российская телеведущая, журналист Надана Фридрихсон в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Улица ничего никогда не меняет. Меняют те, кто проплачивает конкретный политический заказ. Вот, есть влиятельная группа людей, которые решили, что в какой-то стране они хотят сменить власть, тогда они будут проплачивать, они будут искать неокрепшие умы, неважно, про какую страну мы говорим. Будут на эти неокрепшие умы "вешать лапшу" и рассказывать про демократию, которая рождается на улицах", – считает телеведущая.Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, новости, аналитика, украина, виктор янукович, надана фридрихсон, петр порошенко, верховная рада, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, новости, аналитика, украина, виктор янукович, надана фридрихсон, петр порошенко, верховная рада, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
Демократия не рождается на улице – журналист о феномене "цветных революций"
21:23 20.02.2024 (обновлено: 21:37 20.02.2024)
Феномен "цветных революций" больше не является бескровным путем смены власти и проявлением демократии, и это показал второй Майдан 2014 года, когда пролилась кровь и погибли люди
Об этом заявила российская телеведущая, журналист Надана Фридрихсон в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Улица ничего никогда не меняет. Меняют те, кто проплачивает конкретный политический заказ. Вот, есть влиятельная группа людей, которые решили, что в какой-то стране они хотят сменить власть, тогда они будут проплачивать, они будут искать неокрепшие умы, неважно, про какую страну мы говорим. Будут на эти неокрепшие умы "вешать лапшу" и рассказывать про демократию, которая рождается на улицах", – считает телеведущая.
Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.