https://sputnik-georgia.ru/20240220/direktorom-natsionalnogo-tsentra-ekzamenov-i-otsenok-stala-nino-tsereteli-286430973.html

Директором Национального центра экзаменов и оценок Грузии стала Нино Церетели

Директором Национального центра экзаменов и оценок Грузии стала Нино Церетели

Министр отметил важность продолжения успешной деятельности центра в плане организации вступительных экзаменов 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T18:40+0400

2024-02-20T18:40+0400

2024-02-20T19:32+0400

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георгий амилахвари

национальный центр развития качества образования

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. На пост директора Национального центра экзаменов и оценок назначена Нино Церетели, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии. Эта должность стала вакантной после того, как Софо Горгодзе, возглавлявшая ведомство с октября 2018 года, подала в отставку в декабре прошлого года. Нино Церетели сотрудникам центра представил министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари. Глава ведомства пожелал ей успехов на новой должности. Церетели имеет 20-летний опыт работы в системе образования. В разное время она работала как в министерстве образования и науки, так и в Национальном центре развития качества образования. С 2019 года по сей день Церетели занимала должность главы Департамента развития высшего образования минобразования Грузии. Национальный центр экзаменов и оценок занимается организацией Единых национальных экзаменов для поступления в вузы, Единых магистерских экзаменов, сертификационных экзаменов для педагогов, школьных экзаменов и национальных учебных олимпиад. Кроме того, центр принимает участие в планировании и осуществлении других экзаменов, проводимых государственными органами в рамках межведомственного сотрудничества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, национальный центр развития качества образования