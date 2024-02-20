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Фридрихсон: нежелание открывать "второй фронт" не делает власти Грузии пророссийскими
Фридрихсон: нежелание открывать "второй фронт" не делает власти Грузии пророссийскими
Заявления о том, что почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили или представители властей Грузии пророссийские, – это не что иное, как часть... 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T19:56+0400
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Об этом журналист заявила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Попытки выносить на баннеры слоганы типа "Иванишвили или Гарибашвили – агенты Кремля" – это просто политическая борьба. Иванишвили не хочет оказаться между молотом и наковальней. Политику он выстраивает исходя из этого своего нежелания, но давление на него продолжается довольно активно", – заявила Фридрихсон.От оппозиционных политиков и соратников экс-президента Михаила Саакашвили можно часто услышать, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" является пророссийской силой по той причине, что страна отказалась вводить санкции против России, активно торгует с северным соседом, принимает российских бизнесменов и стартаперов.Представители властей же отвечают на данные обвинения тем, что такие действия в первую очередь продиктованы интересами народа и государства. По их словам, это в интересах граждан Грузии сохранять мир на территории страны, вести активную торговлю и иметь двухзначный экономический рост на фоне кризисного положения как в регионе, так и во всем мире.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, бидзина иванишвили, надана фридрихсон, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео, грузино-российские отношения
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, бидзина иванишвили, надана фридрихсон, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео, грузино-российские отношения
Фридрихсон: нежелание открывать "второй фронт" не делает власти Грузии пророссийскими
19:56 20.02.2024 (обновлено: 19:59 20.02.2024)
Заявления о том, что почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили или представители властей Грузии пророссийские, – это не что иное, как часть политической борьбы и не более, считает российская телеведущая, журналист Надана Фридрихсон
Об этом журналист заявила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"Попытки выносить на баннеры слоганы типа "Иванишвили или Гарибашвили – агенты Кремля" – это просто политическая борьба. Иванишвили не хочет оказаться между молотом и наковальней. Политику он выстраивает исходя из этого своего нежелания, но давление на него продолжается довольно активно", – заявила Фридрихсон.
От оппозиционных политиков и соратников экс-президента Михаила Саакашвили можно часто услышать, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" является пророссийской силой по той причине, что страна отказалась вводить санкции против России, активно торгует с северным соседом, принимает российских бизнесменов и стартаперов.
Представители властей же отвечают на данные обвинения тем, что такие действия в первую очередь продиктованы интересами народа и государства. По их словам, это в интересах граждан Грузии сохранять мир на территории страны, вести активную торговлю и иметь двухзначный экономический рост на фоне кризисного положения как в регионе, так и во всем мире.