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Грузию будут втягивать в НАТО по сценарию Украины – Лукашенко
Грузию будут втягивать в НАТО по сценарию Украины – Лукашенко
Почти все европейские лидеры превратились в подданных США, отметил президент Беларуси 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T14:46+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Коллективный Запад будет втягивать Боснию и Герцеговину, Молдавию, Грузию, Сербию в НАТО, все это будет по сценарию Украины, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. По мнению белорусского лидера, в планах Запада расширение НАТО.Россия выступает категорически против дальнейшего расширения альянса на восток. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.В декабре 2021 года МИД РФ заявил, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита 2008 года, на котором было подтверждено, что Грузия и Украина в будущем могут стать членами альянса – при условии соответствия его стандартам.В 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе утвердили пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, украина, босния и герцеговина, сербия, александр лукашенко, мид россии, нато, россия
Грузию будут втягивать в НАТО по сценарию Украины – Лукашенко
14:46 20.02.2024 (обновлено: 15:09 20.02.2024)
Почти все европейские лидеры превратились в подданных США, отметил президент Беларуси
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Коллективный Запад будет втягивать Боснию и Герцеговину, Молдавию, Грузию, Сербию в НАТО, все это будет по сценарию Украины, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
"Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции – это очередной этап экспансии на восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины", – приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
По мнению белорусского лидера, в планах Запада расширение НАТО.
"Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная. Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений", – сказал президент Беларуси.
Россия выступает категорически против дальнейшего расширения альянса на восток. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В декабре 2021 года МИД РФ заявил, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита 2008 года, на котором было подтверждено, что Грузия и Украина в будущем могут стать членами альянса – при условии соответствия его стандартам.
В 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе утвердили пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.