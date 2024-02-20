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Грузию будут втягивать в НАТО по сценарию Украины – Лукашенко

Грузию будут втягивать в НАТО по сценарию Украины – Лукашенко

Почти все европейские лидеры превратились в подданных США, отметил президент Беларуси 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T14:46+0400

2024-02-20T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Коллективный Запад будет втягивать Боснию и Герцеговину, Молдавию, Грузию, Сербию в НАТО, все это будет по сценарию Украины, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. По мнению белорусского лидера, в планах Запада расширение НАТО.Россия выступает категорически против дальнейшего расширения альянса на восток. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.В декабре 2021 года МИД РФ заявил, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита 2008 года, на котором было подтверждено, что Грузия и Украина в будущем могут стать членами альянса – при условии соответствия его стандартам.В 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе утвердили пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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