https://sputnik-georgia.ru/20240220/kanatnaya-doroga-s-prospekta-rustaveli-v-park-mtatsminda--kaladze-proveril-khod-rabot-286436684.html
Канатная дорога с проспекта Руставели в парк Мтацминда – Каладзе проверил ход работ
Канатная дорога с проспекта Руставели в парк Мтацминда – Каладзе проверил ход работ
К этому времени завершился монтаж мачт канатной дороги и конструкции верхней станции 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T19:03+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Попасть в парк Мтацминда с проспекта Руставели можно будет на канатной дороге, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мэр Тбилиси вместе со своим заместителем Ираклием Бенделиани ознакомился со строительными работами канатной дороги. Проект начался в сентябре 2022 года и завершится, предположительно, летом 2024 года. К этому времени завершился монтаж опорных мачт канатной дороги и конструкции верхней станции. На данный момент идут работы по обустройству платформы нижней станции. В ближайшее время начнутся электромонтажные работы и натяжение каната. Параллельно идут ремонтные работы на станциях. "Осуществляется отличный проект. Это новая канатная дорога, которая свяжет территорию, прилегающую к станции метро Руставели, с Мтацминда. Работы должны быть завершены к концу лета", – заявил Каладзе. По его словам, этот проект важен не только в туристическом плане. Он облегчит жизнь жителям столицы, поскольку с Руставели можно будет попасть на Мтацминда всего за четыре минуты. "Я очень рад, что этот исторический проект восстановился в нашем городе", – отметил Каладзе. На новой канатной дороге будет ездить 21 гондола. Длина маршрута составит 845,55 м. Канатная дорога сможет перевезти около 1,2 тысячи пассажиров в час. Общая стоимость проекта составит 50 миллионов лари. После открытия канатная дорога перейдет под управление парку Мтацминда. Строительно-ремонтные работы осуществляет компания "Даги", а инженерно-технологические – компания "Допелмайер". Нижняя станция канатной дороги на проспекте Руставели появилась в 1958 году. Станция канатной дороги проработала с момента запуска в эксплуатацию до лета 1990 года, когда в результате обрыва троса погибли 19 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, канатная дорога, парк мтацминда
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, канатная дорога, парк мтацминда
Канатная дорога с проспекта Руставели в парк Мтацминда – Каладзе проверил ход работ
19:03 20.02.2024 (обновлено: 19:23 20.02.2024)
К этому времени завершился монтаж мачт канатной дороги и конструкции верхней станции
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Попасть в парк Мтацминда с проспекта Руставели можно будет на канатной дороге, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Мэр Тбилиси вместе со своим заместителем Ираклием Бенделиани ознакомился со строительными работами канатной дороги.
Проект начался в сентябре 2022 года и завершится, предположительно, летом 2024 года.
К этому времени завершился монтаж опорных мачт канатной дороги и конструкции верхней станции. На данный момент идут работы по обустройству платформы нижней станции. В ближайшее время начнутся электромонтажные работы и натяжение каната. Параллельно идут ремонтные работы на станциях.
"Осуществляется отличный проект. Это новая канатная дорога, которая свяжет территорию, прилегающую к станции метро Руставели, с Мтацминда. Работы должны быть завершены к концу лета", – заявил Каладзе.
По его словам, этот проект важен не только в туристическом плане. Он облегчит жизнь жителям столицы, поскольку с Руставели можно будет попасть на Мтацминда всего за четыре минуты.
"Я очень рад, что этот исторический проект восстановился в нашем городе", – отметил Каладзе.
На новой канатной дороге будет ездить 21 гондола. Длина маршрута составит 845,55 м. Канатная дорога сможет перевезти около 1,2 тысячи пассажиров в час.
Общая стоимость проекта составит 50 миллионов лари. После открытия канатная дорога перейдет под управление парку Мтацминда.
Строительно-ремонтные работы осуществляет компания "Даги", а инженерно-технологические – компания "Допелмайер".
Нижняя станция канатной дороги на проспекте Руставели появилась в 1958 году. Станция канатной дороги проработала с момента запуска в эксплуатацию до лета 1990 года, когда в результате обрыва троса погибли 19 человек.