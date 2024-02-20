https://sputnik-georgia.ru/20240220/kontrol-tsru-nad-sbu--klyuch-gosperevorota-2014-goda-286409895.html

Контроль ЦРУ над СБУ – ключ госпереворота 2014 года

Контроль ЦРУ над СБУ – ключ госпереворота 2014 года

Вооруженный переворот в Киеве зимой 2014 года – элемент антироссийской стратегии США и результат "многоходовки" ЦРУ 20.02.2024, Sputnik Грузия

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"Майдан-2" состоялся в результате перенастройки и оперативного переподчинения спецслужб (органов государственной безопасности) Украины американским кураторам. Первая "небесная сотня" стала прологом истории, в которой многие сотни тысяч украинских солдат и офицеров послужили расходным материалом "гегемона" в прокси-войне с Россией. Так, через 300 лет после предательства Мазепы "независимая" Украина повторила жалкую судьбу своего "героя", и близка к логическому завершению псевдо-государственности. Российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону 9 февраля напомнил, что госпереворот 2014 года на Украине совершен при поддержке Центрального разведывательного управления США, и подчеркнул: "Технически они все сделали правильно, добились того, чего хотели, – сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка". Руководящая и направляющая роль ЦРУ в истории "майданов" засвечена не впервые. Живой свидетель, экс-глава администрации украинского президента Андрей Клюев ранее заявил: "Украина пережила две "цветные" революции и обе они были скроены по одним лекалам западными спецслужбами, именно спецслужбами США… Это по всем признакам госпереворот, но также и военная операция, которую готовили не один год". Клюев немало рассказал об американских методах нейтрализации СБУ, о подготовке боевиков специалистами ЦРУ. Разумеется, за американские деньги. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в интервью CNN весной 2014 года подтвердила выделение Вашингтоном 5 млрд долларов "на поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительству". Наличными в мелких купюрах подпитывали "майдан" специально обученные американцы. Начальник Главного управления разведки министерства обороны Александр Галака и глава СБУ Игорь Смешко присутствовали лично, и обещали митингующим силовую защиту. Дальше – больше. Запущенное в 2005-м (после прихода к власти президента Виктора Ющенко) реформирование украинских спецслужб привело на должность руководителя СБУ пастора-баптиста Александра Турчинова. Киев теснее сошелся с западными спецслужбами. В октябре 2010 года Украина стала "первой страной бывшего Советского Союза, которая приняла решение о начале сотрудничества с НАТО в сфере реформирования сектора безопасности и разведки" . Центральное разведывательное управление США в период президентского правления Виктора Ющенко (2005-2010 годы) развернуло на украинской территории свои секретные тюрьмы "для международных террористов". Американские кураторы личным примером насаждали в СБУ презрение к закону, гестаповские методы дознания и внесудебные казни, которые с 2014 года стали на Украине нормой. Операция "Майдан-2" Американцы в начале 2014 года применили значительный арсенал спецсредств для разогрева "майдана": контролируемые фонды и общественные организации, агентуру влияния в оппозиции, правящей партии, силовых структурах и ближайшем окружении президента Виктора Януковича. Система государственной безопасности на Украине к тому времени была полностью отформатирована в пользу США и НАТО. Украина стала антироссийской задолго до "Майдана-2". Государственный переворот в Киеве – итог многолетней работы ЦРУ США. Процесс подготовки проамериканского "майдана" заметно активизировался после назначения исполняющим обязанности главы СБУ Валентина Наливайченко – в декабре 2006-го (первое пришествие – до 2010 года). Сотрудникам ЦРУ выделили целый этаж в главном здании Службы безопасности Украины. Утвердить (настойчиво продавить) "политическое" назначение неоднозначного Наливайченко через Верховную раду президенту Ющенко удалось не с первой попытки, лишь весной 2009-го. Тогда же советницей Наливайченко и главой ведомства "по гражданско-демократическому контролю" за украинскими спецслужбами стала экс-сотрудница британской разведки МИ-6 Бриджит Остин. Колоритна биография современного Мазепы. Подающий надежды выпускник Киевского университета Валентин Наливайченко продолжил образование в Институте внешней разведки имени Андропова, но в феврале 1994 года подал рапорт на досрочное отчисление. Был отправлен в распоряжение СБУ в Киев, и в возрасте 28 лет уволен в запас "в связи со служебным несоответствием". Однако в том же году резво начал карьеру дипломата – вторым и первым секретарем Посольства Украины в Финляндии, по совместительству в Дании и Норвегии. Позднее, в 2001-2003 годах Наливайченко работал в Вашингтоне Генеральным консулом Посольства Украины в США. По информации первого заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина и бывшего главы СБУ Александра Якименко, спецслужбы США завербовали Наливайченко в вашингтонский период. Вероятно, это произошло гораздо раньше. Генпрокуратура Украины несколько запоздало, в сентябре 2013 года обвинила Наливайченко в разглашении государственной тайны – глава СБУ в период 2006 – 2010 годов передал ЦРУ материалы контрразведки о вербовке украинских дипломатов, а также предоставил сотрудникам Лэнгли рабочее пространство в главном здании СБУ, и право знакомиться с личными делами сотрудников, прочими секретными документами украинских спецслужб. Невероятная возможность ЦРУ "фильтровать" неугодных специалистов, и "продвигать" в СБУ нужных (своих) людей не получила суровой правовой оценки в Киеве. Чудесным образом, уголовное дело вскоре закрыли "за отсутствием состава преступления", а Наливайченко 24 февраля 2014 года снова стал председателем СБУ. Тьма сгустилась над древним русским городом Киевом, когда заместитель главы СБУ Андрей Леус 22 ноября 2014 года заявил: "Майдан должен прийти на Красную площадь, а Украина немедленно должна сформировать антипутинскую коалицию, в которую бы вошли как страны-соседи России, так и угнетенные Москвой нации: чеченцы, буряты, адыгейцы, татары, сибиряки, уральцы". Разумеется, подобные сценарии "цветных революций" невозможно реализовать в стране, где национальные спецслужбы не подконтрольны Вашингтону, и честно выполняют свой долг. Пример тому – провальный "майдан" осени 2020 года в Республике Беларусь. Как внешнеполитический инструмент США, Центральное разведывательное управление в 2015 году создало "под себя" Пятое управление СБУ, трансформировало ГУР (военную разведку), и до сего дня непосредственно руководит украинскими агентами в тайной и явной войне с Россией – вне правового поля и "выше международного права". Москва со своей стороны исчерпала ресурс жестов доброй воли, и достигает необходимого уровня национальной безопасности легитимными военными средствами. Завершается второй год российской СВО на Украине, и промежуточные результаты не обещают США и НАТО ничего хорошего. Дополнительные поставки оружия киевскому режиму и другие деструктивные действия Запада могут привести лишь к увеличению сроков СВО, значительному росту потерь украинских войск и военнослужащих НАТО, однако цели и задачи российской спецоперации останутся неизменными. Время "цветных революций" ЦРУ и паразитической "гегемонии" США уходит безвозвратно.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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