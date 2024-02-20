https://sputnik-georgia.ru/20240220/menyayutsya-pravila-izbraniya-glavy-i-chlenov-tsentrizbirkoma-gruzii--286442149.html

Меняются правила избрания главы и членов Центризбиркома Грузии

Меняются правила избрания главы и членов Центризбиркома Грузии

Вводится трехэтапный процесс избрания членов Центральной избирательной комиссии Грузии 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T21:05+0400

2024-02-20T21:05+0400

2024-02-20T21:34+0400

грузия

политика

новости

цик грузии

парламент грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129763_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_976eedffbd300d33e3b54fe0480bc13f.jpg

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки, предусматривающие изменение правил избрания главы и т. н. профессиональных членов Центральной избирательной комиссии. Семерых членов и председателя ЦИК на пять лет должен избирать парламент или назначать президент, а девятерых должны назначать партии. Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами. Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов. Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства. В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс. Остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов. Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции. Поправки были внесены в Избирательный кодекс и Регламент парламента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, цик грузии, парламент грузии