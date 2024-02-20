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Меняются правила избрания главы и членов Центризбиркома Грузии
Меняются правила избрания главы и членов Центризбиркома Грузии
Вводится трехэтапный процесс избрания членов Центральной избирательной комиссии Грузии 20.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки, предусматривающие изменение правил избрания главы и т. н. профессиональных членов Центральной избирательной комиссии. Семерых членов и председателя ЦИК на пять лет должен избирать парламент или назначать президент, а девятерых должны назначать партии. Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами. Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов. Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства. В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс. Остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов. Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции. Поправки были внесены в Избирательный кодекс и Регламент парламента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, цик грузии, парламент грузии
грузия, политика, новости, цик грузии, парламент грузии

Меняются правила избрания главы и членов Центризбиркома Грузии

21:05 20.02.2024 (обновлено: 21:34 20.02.2024)
© photo: Sputnik / StringerЦентральная избирательная комиссия Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 20.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Вводится трехэтапный процесс избрания членов Центральной избирательной комиссии Грузии
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки, предусматривающие изменение правил избрания главы и т. н. профессиональных членов Центральной избирательной комиссии.
Семерых членов и председателя ЦИК на пять лет должен избирать парламент или назначать президент, а девятерых должны назначать партии.
Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами.
Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов. Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства.
В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс.
Остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов.
Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции.
Поправки были внесены в Избирательный кодекс и Регламент парламента.
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