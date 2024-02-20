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Мирное соглашение по Украине нужно было заключить год назад – Маск

Мирное соглашение по Украине нужно было заключить год назад – Маск

Тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее, отметил Илон Маск 20.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Позиции Украины становятся слабее с каждым днем, мирное соглашение с Россией стоило заключить год назад, заявил известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск. Предприниматель так отреагировал на опубликованный в социальной сети X пост о том, что пришло время для прекращения огня и начала мирных переговоров между Украиной и Россией. В сообщении отмечалось, что Украина "проиграла войну и ничто это не изменит", так как у Киева недостаточно людей, чтобы победить. Кроме того, в посте сказано о том, что 60 миллиардов долларов для Украины не изменят факты и Россия "сохранит Крым и часть восточной Украины". Тем временем Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект для выделения более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным партнерам, в том числе Украине, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. Тем временем спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект. Российские власти ранее направили странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для страны.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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