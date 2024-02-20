https://sputnik-georgia.ru/20240220/miroshnik-rasskazal-kogda-lidery-maydana-otvetyat-za-prestupleniya-2014-goda-286418859.html
Мирошник рассказал, когда лидеры Майдана ответят за преступления 2014 года
Мирошник рассказал, когда лидеры Майдана ответят за преступления 2014 года
Сегодня российские следователи и суды привлекают к ответственности исполнителей военных преступлений Украины, но скоро очередь дойдет и до тех, кто все эти... 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T12:23+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Как переосмысление событий Майдана поможет отрезвить население Украины? Какими методами США десятилетиями готовили Украину к войне с Россией? Почему сегодняшний киевский режим должен быть полностью снесен? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, киев, сша, мид россии, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, киев, сша, мид россии, видео
Мирошник рассказал, когда лидеры Майдана ответят за преступления 2014 года
Сегодня российские следователи и суды привлекают к ответственности исполнителей военных преступлений Украины, но скоро очередь дойдет и до тех, кто все эти годы отдавал из Киева преступные приказы
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Как переосмысление событий Майдана поможет отрезвить население Украины? Какими методами США десятилетиями готовили Украину к войне с Россией? Почему сегодняшний киевский режим должен быть полностью снесен?
Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.