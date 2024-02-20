https://sputnik-georgia.ru/20240220/miroshnik-rasskazal-kogda-lidery-maydana-otvetyat-za-prestupleniya-2014-goda-286418859.html

Мирошник рассказал, когда лидеры Майдана ответят за преступления 2014 года

Мирошник рассказал, когда лидеры Майдана ответят за преступления 2014 года

Сегодня российские следователи и суды привлекают к ответственности исполнителей военных преступлений Украины, но скоро очередь дойдет и до тех, кто все эти... 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T12:23+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Как переосмысление событий Майдана поможет отрезвить население Украины? Какими методами США десятилетиями готовили Украину к войне с Россией? Почему сегодняшний киевский режим должен быть полностью снесен? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.

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