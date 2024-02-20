https://sputnik-georgia.ru/20240220/passazhirskiy-samolet-ekstrenno-sel-v-gonkonge-iz-za-vzryva-pauerbanka-na-bortu---smi-286415477.html
Пассажирский самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка на борту – СМИ
Пассажирский самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка на борту – СМИ
Взрыв произошел после того, как один из пассажиров решил зарядить iPad 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T10:27+0400
2024-02-20T10:27+0400
2024-02-20T10:43+0400
в мире
новости
происшествия
гонконг
шанхай
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/14/286415296_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f71c8854e1464a167c2ca72d1d02ceeb.jpg
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Самолет, летевший с филиппинского острова Боракай в Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге после того, как у одного из пассажиров взорвался пауэрбанк, сообщает РИА Новости со ссылкой на гонконгский новостной портал HK01. Зарядное устройство сдетонировало после того, как пассажир попытался зарядить с помощью него свой iPad. Взрыв привел к задымлению в салоне самолета. Инцидент произошел на рейсе RW602 авиакомпании Royal Air Philippines.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гонконг
шанхай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/14/286415296_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1cba72344812e674322a2ddb7322bcec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, гонконг, шанхай
в мире, новости, происшествия, гонконг, шанхай
Пассажирский самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка на борту – СМИ
10:27 20.02.2024 (обновлено: 10:43 20.02.2024)
Взрыв произошел после того, как один из пассажиров решил зарядить iPad
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik.
Самолет, летевший с филиппинского острова Боракай в Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге после того, как у одного из пассажиров взорвался пауэрбанк, сообщает РИА Новости
со ссылкой на гонконгский новостной портал HK01.
Зарядное устройство сдетонировало после того, как пассажир попытался зарядить с помощью него свой iPad. Взрыв привел к задымлению в салоне самолета.
Инцидент произошел на рейсе RW602 авиакомпании Royal Air Philippines.