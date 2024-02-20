https://sputnik-georgia.ru/20240220/passazhirskiy-samolet-ekstrenno-sel-v-gonkonge-iz-za-vzryva-pauerbanka-na-bortu---smi-286415477.html

Пассажирский самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка на борту – СМИ

Пассажирский самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка на борту – СМИ

Взрыв произошел после того, как один из пассажиров решил зарядить iPad 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T10:27+0400

2024-02-20T10:27+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Самолет, летевший с филиппинского острова Боракай в Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге после того, как у одного из пассажиров взорвался пауэрбанк, сообщает РИА Новости со ссылкой на гонконгский новостной портал HK01. Зарядное устройство сдетонировало после того, как пассажир попытался зарядить с помощью него свой iPad. Взрыв привел к задымлению в салоне самолета. Инцидент произошел на рейсе RW602 авиакомпании Royal Air Philippines.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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