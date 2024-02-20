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Постные дни в марте 2024: что можно и нельзя есть
Постные дни в марте 2024: что можно и нельзя есть
Великий пост в 2024-м начинается в марте – это первый многодневный пост в году по церковному календарю, который готовит верующих к православной Пасхе 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T19:43+0400
2024-02-20T19:45+0400
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Самый строгий и продолжительный пост в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая включительно. О постных днях в марте 2024 года: что можно и нельзя есть по дням в первый весенний месяц, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в марте 2024 До 10 марта 2024 года верующие будут поститься только по средам и пятницам – 6 и 8 числа. В среду постный день напоминает о предательстве Иуды, а в пятницу – о крестных страданиях и смерти Спасителя. Постных дней с 11 по 17 марта нет – за семь дней до Великого поста по церковному календарю отмечают Сырную седмицу (Масленицу), которая готовит православных к длительному посту, во время которого можно кушать молочные продукты, но нельзя кушать мясные. Великий пост начинается 18 марта, в Чистый понедельник, сразу после Прощеного Воскресенья – за семь недель до Светлого Воскресения Христова. В 2024-м Пасху православные отпразднуют 5 мая. Постные дни в марте 2024 года выпадают на 6, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 числа. Что можно и нельзя есть В постные дни в марте нельзя кушать мясные, молочные продукты и яйца. Во время поста можно есть овощи и фрукты, то есть растительную пищу. Нельзя также в постные дни злоупотреблять спиртным. По монастырскому уставу в Великий пост также нельзя кушать рыбу и рыбные продукты. В постные дни в марте рыбу можно есть только 6 и 8 числа. Строго постятся в первую неделю Великого поста. По церковному уставу в Чистый понедельник, 18 марта, полностью воздерживаются от пищи. В остальные постные дни в марте меню нужно составлять по следующим принципам: - понедельник, среда, пятница – сухоядение (можно кушать хлеб, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед); - вторник и четверг – можно кушать горячую растительную пищу без масла; - суббота, воскресенье – разрешена постная пища с маслом. Нельзя строго поститься тяжелобольным, путешественникам, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, военным, беременным, кормящим матерям и детям до семи лет. От поста они чаще всего освобождаются. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
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справки
справки

Постные дни в марте 2024: что можно и нельзя есть

19:43 20.02.2024 (обновлено: 19:45 20.02.2024)
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© photo: Sputnik / Stringer
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
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Великий пост в 2024-м начинается в марте – это первый многодневный пост в году по церковному календарю, который готовит верующих к православной Пасхе
Самый строгий и продолжительный пост в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая включительно.
О постных днях в марте 2024 года: что можно и нельзя есть по дням в первый весенний месяц, читайте в Sputnik Грузия.

Постные дни в марте 2024

До 10 марта 2024 года верующие будут поститься только по средам и пятницам – 6 и 8 числа. В среду постный день напоминает о предательстве Иуды, а в пятницу – о крестных страданиях и смерти Спасителя.
Постных дней с 11 по 17 марта нет – за семь дней до Великого поста по церковному календарю отмечают Сырную седмицу (Масленицу), которая готовит православных к длительному посту, во время которого можно кушать молочные продукты, но нельзя кушать мясные.
Великий пост начинается 18 марта, в Чистый понедельник, сразу после Прощеного Воскресенья – за семь недель до Светлого Воскресения Христова. В 2024-м Пасху православные отпразднуют 5 мая.
Постные дни в марте 2024 года выпадают на 6, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 числа.

Что можно и нельзя есть

В постные дни в марте нельзя кушать мясные, молочные продукты и яйца. Во время поста можно есть овощи и фрукты, то есть растительную пищу. Нельзя также в постные дни злоупотреблять спиртным.
По монастырскому уставу в Великий пост также нельзя кушать рыбу и рыбные продукты. В постные дни в марте рыбу можно есть только 6 и 8 числа.
Строго постятся в первую неделю Великого поста. По церковному уставу в Чистый понедельник, 18 марта, полностью воздерживаются от пищи. В остальные постные дни в марте меню нужно составлять по следующим принципам:
- понедельник, среда, пятница – сухоядение (можно кушать хлеб, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед);
- вторник и четверг – можно кушать горячую растительную пищу без масла;
- суббота, воскресенье – разрешена постная пища с маслом.
Нельзя строго поститься тяжелобольным, путешественникам, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, военным, беременным, кормящим матерям и детям до семи лет. От поста они чаще всего освобождаются.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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