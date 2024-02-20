https://sputnik-georgia.ru/20240220/postnye-dni-v-marte-2024-chto-mozhno-i-nelzya-est-286433826.html

Постные дни в марте 2024: что можно и нельзя есть

Постные дни в марте 2024: что можно и нельзя есть

Великий пост в 2024-м начинается в марте – это первый многодневный пост в году по церковному календарю, который готовит верующих к православной Пасхе 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T19:43+0400

2024-02-20T19:43+0400

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справки

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Самый строгий и продолжительный пост в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая включительно. О постных днях в марте 2024 года: что можно и нельзя есть по дням в первый весенний месяц, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в марте 2024 До 10 марта 2024 года верующие будут поститься только по средам и пятницам – 6 и 8 числа. В среду постный день напоминает о предательстве Иуды, а в пятницу – о крестных страданиях и смерти Спасителя. Постных дней с 11 по 17 марта нет – за семь дней до Великого поста по церковному календарю отмечают Сырную седмицу (Масленицу), которая готовит православных к длительному посту, во время которого можно кушать молочные продукты, но нельзя кушать мясные. Великий пост начинается 18 марта, в Чистый понедельник, сразу после Прощеного Воскресенья – за семь недель до Светлого Воскресения Христова. В 2024-м Пасху православные отпразднуют 5 мая. Постные дни в марте 2024 года выпадают на 6, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 числа. Что можно и нельзя есть В постные дни в марте нельзя кушать мясные, молочные продукты и яйца. Во время поста можно есть овощи и фрукты, то есть растительную пищу. Нельзя также в постные дни злоупотреблять спиртным. По монастырскому уставу в Великий пост также нельзя кушать рыбу и рыбные продукты. В постные дни в марте рыбу можно есть только 6 и 8 числа. Строго постятся в первую неделю Великого поста. По церковному уставу в Чистый понедельник, 18 марта, полностью воздерживаются от пищи. В остальные постные дни в марте меню нужно составлять по следующим принципам: - понедельник, среда, пятница – сухоядение (можно кушать хлеб, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед); - вторник и четверг – можно кушать горячую растительную пищу без масла; - суббота, воскресенье – разрешена постная пища с маслом. Нельзя строго поститься тяжелобольным, путешественникам, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, военным, беременным, кормящим матерям и детям до семи лет. От поста они чаще всего освобождаются. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2024

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справки