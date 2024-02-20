https://sputnik-georgia.ru/20240220/pravilo-otsenki-kachestva-gospitalnogo-obsluzhivaniya-budet-izmeneno-v-gruzii-286423139.html

В Грузии меняют правила оценки качества госпитального обслуживания

В Грузии меняют правила оценки качества госпитального обслуживания

Будут разработаны новые критерии оценки качества, которые позволят пациентам выбрать то или иное медучреждение 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T14:01+0400

2024-02-20T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Правило оценки качества госпитального обслуживания планируют изменить в Грузии, для этого будут использованы методы, апробированные в других странах, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Минздрав работает над новыми критериями оценки качества госпитального сервиса. Главная цель новшества – улучшить качество в медучреждениях страны и обеспечить безопасность пациентов. К работе подключены специалисты Всемирной организации здравоохранения.В процессе работы над оценкой качества медобслуживания в клиниках будут учтены такие риск-факторы, как возраст, пол, сопутствующие заболевания пациентов и так далее. Перечень тех показателей, по которым будут оценены клиники, Минздрав опубликует в конце марта. В частности, будут определены методология, правило подсчета и источники. Данный инструмент в будущем повлияет на продолжение контрактов с клиниками, включенными в государственную Программу всеобщего здравоохранения. Определение индикаторов оценки качества госпитального обслуживания, их внедрение, сбор данных, анализ и их использование для улучшения качества медобслуживание предусматривает национальная стратегия защиты здоровья на 2022-2030 годы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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