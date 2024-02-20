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В Грузии меняют правила оценки качества госпитального обслуживания
В Грузии меняют правила оценки качества госпитального обслуживания
Будут разработаны новые критерии оценки качества, которые позволят пациентам выбрать то или иное медучреждение 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Правило оценки качества госпитального обслуживания планируют изменить в Грузии, для этого будут использованы методы, апробированные в других странах, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Минздрав работает над новыми критериями оценки качества госпитального сервиса. Главная цель новшества – улучшить качество в медучреждениях страны и обеспечить безопасность пациентов. К работе подключены специалисты Всемирной организации здравоохранения.В процессе работы над оценкой качества медобслуживания в клиниках будут учтены такие риск-факторы, как возраст, пол, сопутствующие заболевания пациентов и так далее. Перечень тех показателей, по которым будут оценены клиники, Минздрав опубликует в конце марта. В частности, будут определены методология, правило подсчета и источники. Данный инструмент в будущем повлияет на продолжение контрактов с клиниками, включенными в государственную Программу всеобщего здравоохранения. Определение индикаторов оценки качества госпитального обслуживания, их внедрение, сбор данных, анализ и их использование для улучшения качества медобслуживание предусматривает национальная стратегия защиты здоровья на 2022-2030 годы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, минздрав
В Грузии меняют правила оценки качества госпитального обслуживания
14:01 20.02.2024 (обновлено: 15:21 20.02.2024)
Будут разработаны новые критерии оценки качества, которые позволят пациентам выбрать то или иное медучреждение
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Правило оценки качества госпитального обслуживания планируют изменить в Грузии, для этого будут использованы методы, апробированные в других странах, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
Минздрав работает над новыми критериями оценки качества госпитального сервиса. Главная цель новшества – улучшить качество в медучреждениях страны и обеспечить безопасность пациентов. К работе подключены специалисты Всемирной организации здравоохранения.
"Для оценки качества, вместе с другими индикаторами, будут учтены показатели регоспитализации и летальных случаев", – говорится в заявлении ведомства.
В процессе работы над оценкой качества медобслуживания в клиниках будут учтены такие риск-факторы, как возраст, пол, сопутствующие заболевания пациентов и так далее.
"Работа над индикаторами качества не является новшеством для мировых систем здравоохранения. Следовательно, Грузия использует уже апробированные методы… Данная система даст возможность гражданам сделать в будущем информированный выбор того или иного провайдера при разных нуждах", – заявила глава Департамента стратегического развития и аналитики Минздрава Грузии Лела Сулаберидзе.
Перечень тех показателей, по которым будут оценены клиники, Минздрав опубликует в конце марта. В частности, будут определены методология, правило подсчета и источники. Данный инструмент в будущем повлияет на продолжение контрактов с клиниками, включенными в государственную Программу всеобщего здравоохранения.
Определение индикаторов оценки качества госпитального обслуживания, их внедрение, сбор данных, анализ и их использование для улучшения качества медобслуживание предусматривает национальная стратегия защиты здоровья на 2022-2030 годы.