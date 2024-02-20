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Премьера Грузии лишили депутатского мандата
Премьера Грузии лишили депутатского мандата
Указанный вопрос был поставлен на повестку дня после того, как Ираклий Кобахидзе и Ираклий Чиковани перешли в исполнительную власть 20.02.2024, Sputnik Грузия
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2024-02-20T20:55+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Парламент Грузии досрочно прекратил депутатские полномочия премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и нового министра обороны Ираклия Чиковани. Указанный вопрос был поставлен на повестку дня после того, как Ираклий Кобахидзе и Ираклий Чиковани перешли в исполнительную власть и заняли должности, несовместимые со статусом депутата парламента. За проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Кобахидзе проголосовали 86 парламентариев, а за досрочное прекращение полномочий Чиковани – 78. В парламенте Грузии на этой неделе ждут министра финансов и главу Нацбанка &gt;&gt;Парламент выразил доверие правительству Грузии под руководством нового премьер-министра Ираклия Кобахидзе 8 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, ираклий чиковани, парламент грузии
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, ираклий чиковани, парламент грузии

Премьера Грузии лишили депутатского мандата

20:55 20.02.2024
© photo: Sputnik / StringerДепутаты парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта"
Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 20.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Указанный вопрос был поставлен на повестку дня после того, как Ираклий Кобахидзе и Ираклий Чиковани перешли в исполнительную власть
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Парламент Грузии досрочно прекратил депутатские полномочия премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и нового министра обороны Ираклия Чиковани.
Указанный вопрос был поставлен на повестку дня после того, как Ираклий Кобахидзе и Ираклий Чиковани перешли в исполнительную власть и заняли должности, несовместимые со статусом депутата парламента.
За проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Кобахидзе проголосовали 86 парламентариев, а за досрочное прекращение полномочий Чиковани – 78.
В парламенте Грузии на этой неделе ждут министра финансов и главу Нацбанка >>
Парламент выразил доверие правительству Грузии под руководством нового премьер-министра Ираклия Кобахидзе 8 февраля.
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