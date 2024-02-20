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Премьера Грузии лишили депутатского мандата
Премьера Грузии лишили депутатского мандата
Указанный вопрос был поставлен на повестку дня после того, как Ираклий Кобахидзе и Ираклий Чиковани перешли в исполнительную власть 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T20:55+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Парламент Грузии досрочно прекратил депутатские полномочия премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и нового министра обороны Ираклия Чиковани. Указанный вопрос был поставлен на повестку дня после того, как Ираклий Кобахидзе и Ираклий Чиковани перешли в исполнительную власть и заняли должности, несовместимые со статусом депутата парламента. За проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Кобахидзе проголосовали 86 парламентариев, а за досрочное прекращение полномочий Чиковани – 78. В парламенте Грузии на этой неделе ждут министра финансов и главу Нацбанка >>Парламент выразил доверие правительству Грузии под руководством нового премьер-министра Ираклия Кобахидзе 8 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, ираклий чиковани, парламент грузии
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, ираклий чиковани, парламент грузии
Премьера Грузии лишили депутатского мандата
Указанный вопрос был поставлен на повестку дня после того, как Ираклий Кобахидзе и Ираклий Чиковани перешли в исполнительную власть
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Парламент Грузии досрочно прекратил депутатские полномочия премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и нового министра обороны Ираклия Чиковани.
Указанный вопрос был поставлен на повестку дня после того, как Ираклий Кобахидзе и Ираклий Чиковани перешли в исполнительную власть и заняли должности, несовместимые со статусом депутата парламента.
За проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Кобахидзе проголосовали 86 парламентариев, а за досрочное прекращение полномочий Чиковани – 78.
Парламент выразил доверие правительству Грузии под руководством нового премьер-министра Ираклия Кобахидзе 8 февраля.