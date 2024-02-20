https://sputnik-georgia.ru/20240220/premera-gruzii-lishili-deputatskogo-mandata-286440632.html

Премьера Грузии лишили депутатского мандата

Премьера Грузии лишили депутатского мандата

Указанный вопрос был поставлен на повестку дня после того, как Ираклий Кобахидзе и Ираклий Чиковани перешли в исполнительную власть 20.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Парламент Грузии досрочно прекратил депутатские полномочия премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и нового министра обороны Ираклия Чиковани. Указанный вопрос был поставлен на повестку дня после того, как Ираклий Кобахидзе и Ираклий Чиковани перешли в исполнительную власть и заняли должности, несовместимые со статусом депутата парламента. За проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Кобахидзе проголосовали 86 парламентариев, а за досрочное прекращение полномочий Чиковани – 78. В парламенте Грузии на этой неделе ждут министра финансов и главу Нацбанка >>Парламент выразил доверие правительству Грузии под руководством нового премьер-министра Ираклия Кобахидзе 8 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, ираклий чиковани, парламент грузии