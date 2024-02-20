https://sputnik-georgia.ru/20240220/press-konferentsiya-tsvetnye-revolyutsii-v-gruzii-i-postsovetskikh-stranakh-286399407.html

Пресс-конференция: "Цветные революции" в Грузии и постсоветских странах

Пресс-конференция: "Цветные революции" в Грузии и постсоветских странах

Пресс-конференция на тему "Цветные революции" в Грузии и постсоветских странах" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 20 февраля, в... 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T15:00+0400

2024-02-20T15:00+0400

2024-02-20T15:00+0400

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Прошло десять лет с начала событий на киевском майдане. Как "цветные революции" отражаются на судьбах народов и государств? Возможны ли в Грузии революционные сценарии и повторение "розовой революции"? Ждать ли провокаций перед парламентскими выборами? На эти и другие актуальные вопросы в ходе пресс-конференции ответит директор Института стратегии управления, бывший глава госканцелярии правительства Грузии Петре МАМРАДЗЕ.

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грузия, новости, петре мамрадзе, анонсы , политика