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Пресс-конференция: "Цветные революции" в Грузии и постсоветских странах
Пресс-конференция: "Цветные революции" в Грузии и постсоветских странах
Пресс-конференция на тему "Цветные революции" в Грузии и постсоветских странах" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 20 февраля, в... 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T15:00+0400
2024-02-20T15:00+0400
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Прошло десять лет с начала событий на киевском майдане. Как "цветные революции" отражаются на судьбах народов и государств? Возможны ли в Грузии революционные сценарии и повторение "розовой революции"? Ждать ли провокаций перед парламентскими выборами? На эти и другие актуальные вопросы в ходе пресс-конференции ответит директор Института стратегии управления, бывший глава госканцелярии правительства Грузии Петре МАМРАДЗЕ.
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грузия, новости, петре мамрадзе, анонсы , политика
грузия, новости, петре мамрадзе, анонсы , политика
Пресс-конференция: "Цветные революции" в Грузии и постсоветских странах
Пресс-конференция на тему "Цветные революции" в Грузии и постсоветских странах" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 20 февраля, в 16:30
Прошло десять лет с начала событий на киевском майдане. Как "цветные революции" отражаются на судьбах народов и государств? Возможны ли в Грузии революционные сценарии и повторение "розовой революции"? Ждать ли провокаций перед парламентскими выборами?
На эти и другие актуальные вопросы в ходе пресс-конференции ответит директор Института стратегии управления, бывший глава госканцелярии правительства Грузии Петре МАМРАДЗЕ.