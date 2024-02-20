https://sputnik-georgia.ru/20240220/primety-na-zakharov-den-2024-chto-nelzya-delat-21-fevralya-286419592.html

Приметы на Захаров день 2024: что нельзя делать 21 февраля?

Приметы на Захаров день 2024: что нельзя делать 21 февраля?

Православная церковь 21 февраля поминает ветхозаветного пророка Захария Серповидца, автора книги "Захарии пророка книга" 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T13:37+0400

2024-02-20T13:37+0400

2024-02-20T13:37+0400

справки

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В народе 21 февраля называют Захаров день, или "Захар Серповидец", так как в этот день крестьяне проверяли на пригодность серпы и другие инструменты, чтобы подготовиться к весенне-летним работам. Что нельзя делать на Захаров день и о народных приметах 21 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя на Захаров день мести пол – можно вместе с мусором из дома вымести удачу и достаток. Нельзя в Захаров день использовать режущие и колющие предметы, особенно топор и пилу – по приметам раны, полученные 21 февраля, не заживут долго. Заниматься важными и рискованными делами, в том числе и денежными, в Захаров день нельзя – по приметам любые сделки, заключенные 21 февраля, окажутся убыточными. В Захаров день нельзя завидовать чужой жизни, удачам и благосостоянию – это плохая примета, привлекающая неприятности и проблемы. По народным приметам нельзя 21 февраля смотреться долго в зеркало, особенно молодым девушкам – можно потерять красоту. Отправляться в Захаров день на рыбалку нельзя – это плохая примета, велика вероятность несчастного случая. Народные приметы По народным приметам в марте будет тепло, если в Захаров день пасмурно и холодно. Ожидается оттепель, если 21 февраля Луна отдает красным отливом, а если к вечеру на равнине холоднее, чем на возвышенности – это верная примета, что ударят морозы. Весна будет ранней, если в Захаров день с утра морозит, а если туман стелится по земле – эта примета, указывающая на обильные осадки весной. По народным приметам весна и лето будут ветреными, если в Захаров день грянет гром, а если 21 февраля на деревьях лежит иней – значит меда будет много. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2024

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки