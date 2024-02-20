https://sputnik-georgia.ru/20240220/smozhet-li-saakashvili-ustroit-besporyadki-v-gruzii-pered-vyborami-286441551.html

Сможет ли Саакашвили устроить беспорядки в Грузии перед выборами?

Сможет ли Саакашвили устроить беспорядки в Грузии перед выборами?

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили – это списанный актив, другое дело – это "заряженная толпа", которая аффилирована с украинской стороной на уровне... 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T20:31+0400

2024-02-20T20:31+0400

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Свое мнение журналист и эксперт высказала в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Давайте честно – за Саакашвили сегодня не переживает уже вообще никто. Ни американцы, ни европейцы, ни его турецкие партнеры, ни азербайджанские партнеры, которые когда-то были. Там только Зеленской кричит как не в себе: "Свободу Михаилу Саакашвили", – говорит Фридрихсон.При этом журналист отмечает риск возможных провокаций, связанных с большим количеством граждан России, находящихся на территории Грузии."Мы не сможем просто так смотреть, если наши граждане в какой-то другой стране станут объектами провокаций. Это наши граждане, и мы сами с ними будем разбираться", – заявила Фридрихсон.В середине июня 2023 года Саакашвили, который находится в заключении, заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности.Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет права заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.

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