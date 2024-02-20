https://sputnik-georgia.ru/20240220/sokhranenie-identichnosti-yazyka-i-kultury--tsetskhladze-o-zadachakh-gruzinskoy-diaspory-rossii-286429355.html

Сохранение идентичности, языка и культуры – Цецхладзе о задачах Грузинской диаспоры России

Сохранение идентичности, языка и культуры – Цецхладзе о задачах Грузинской диаспоры России

Работа Грузинской диаспоры России, которая в последние годы была реанимирована, нацелена на сохранение идентичности грузинских соотечественников, грузинского... 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T16:44+0400

2024-02-20T16:44+0400

2024-02-20T16:48+0400

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Об этом заявил президент ФНКА Давид Цецхладзе в ходе видеомоста на тему: "Грузинская диаспора России и ее связи с родиной", прошедшего в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."За последние 2-3 года грузинская диаспора пережила большие изменения. Сегодня грузинская диаспора возрождена, укреплена и ведет свою работу в многовекторных направлениях. Конечно, первое направление – это сохранение идентичности наших грузинских соотечественников, сохранение грузинского языка, грузинских традиций, культуры, что очень важно для нашего молодого поколения, наших детей и будущих поколений", – заявил Цецхладзе.По его словам, Грузинская диаспора в России является одной из национальных организаций, крупнейшей платформой, с которой другие диаспоры берут пример. За последние три года руководители грузинской диаспоры из разных городов России шесть раз собирались в Москве, несмотря на сложности подобных встреч, ввиду географически такой большой страны, как Россия.Важным событием в работе организации Цецхладзе считает учреждение 12 мая Днем грузинской диаспоры в России. В этом году состоится четвертый Форум грузинской диаспоры, в котором примут участие все руководители диаспоры, они озвучат проблемы и перспективы соотечественников, проживающих в РФ.Как правило, в течение двух дней организация рассматривает все важные вопросы и составляет резолюцию, в которой указывает проблемы соотечественников как в России, так и в Грузии. Затем члены организации делают все возможное для их решения.Цецхладзе выразил надежду, что правительство Грузии в 2024 году примет решение об упрощении процедуры получения гражданства Грузии для этнических грузин, а также разработает определенную программу, которая поможет этническим грузинам интегрироваться при возвращении на родину.Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России (ФГНКА) – единственное в России грузинское диаспорное объединение федерального уровня. Является формой национально-культурного самоопределения грузин, проживающих в России, в целях самостоятельного решения вопросов сохранения их самобытности, развития языка, образования, национальной культуры. Существует с января 2016 года.

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