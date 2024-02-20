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Тесная связь с грузинской диаспорой в России очень важна – Цителашвили

Тесная связь с грузинской диаспорой в России очень важна – Цителашвили

Неправительственная организация "Союз обществ взаимоотношений Грузии с Россией" заявила о важности урегулирования отношений между Грузией и Россией, а также... 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T15:58+0400

2024-02-20T15:58+0400

2024-02-20T16:03+0400

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Об этом сообщила председатель Союза обществ взаимоотношений Грузии с Россией, доктор филологических наук Нана Цителашвили в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему: "Грузинская диаспора России и ее связи с родиной" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Сейчас самое главное – урегулировать отношения между Грузией и Россией, а также наладить тесную связь с диаспорой. С диаспорой, которая является гарантией мира в Грузии и ее европейского развития. Задача нашей организации – подготовить мнение общественности, разъяснить и всегда информировать наше население о том, что вступление Грузии в Европейский Союз и ее отношения с США не означает, что мы должны забыть о многовековых отношениях с Россией", – заявила Цителашвили.По ее словам, главными приоритетом организации являются народная дипломатия и активное развитие связей властей Грузии с Грузинской диаспорой России. Организация хочет своей включенностью помочь государственным ведомствам, МИДу и Минюсту Грузии, а также парламентскому комитету по вопросам диаспор, посредством сотрудничества с ними, продвинуть работу по урегулированию отношений с Россией, а также помочь диаспоре в решении тех или иных вопросов.В частности, одним из важных вопросов Цителашвили считает помощь диаспоре в получении гражданства Грузии, в подготовке необходимых документов, в подготовке к тесту на получение гражданства и т. д."Что означает предоставление гражданства Грузии? Прежде всего, конечно, это вовлечение наших соотечественников, проживающих за рубежом, в происходящие в Грузии процессы, и это может оказать большое влияние на вопросы экономического развития. Привлечь инвесторов, трудоустроить семьи, живущие в Грузии, и благодаря таким отношениям внести большой вклад в будущий успех Грузии", – сказала она.Как отметила Цителашвили, осуществить все поставленные задачи организация сможет при непосредственной поддержке ФГНКА, за что она поблагодарила президента Давида Цецхладзе, за ответное желание сотрудничать во благо страны и ее жителей как в Грузии, так и за ее пределами.Союз обществ взаимоотношений Грузии с Россией был создана в 2006 году "с целью упрочения позитивных отношений между двумя странами". НПО объединяет представителей из самых разных сфер деятельности. Союз занимался организацией ряда культурных мероприятий в Грузии: Дни Маяковского, Дни Александра Грибоедова и Нино Чавчавадзе и других.Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России (ФГНКА) – единственное в России грузинское диаспорное объединение федерального уровня. Является формой национально-культурного самоопределения грузин, проживающих в России, в целях самостоятельного решения вопросов сохранения их самобытности, развития языка, образования, национальной культуры. Существует с января 2016 года.

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