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Товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных показателей
Товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных показателей
Россия стала четвертым крупнейшим торговым партнером Индии 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Товарооборот между Россией и Индией вырос в 1,8 раз в 2023 году и достиг рекордных 65 миллиардов долларов, годом ранее этот показатель составлял 37 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийскую статслужбу.Таким образом, в 2023 году Россия стала четвертым крупнейшим торговым партнером Индии.Экспорт индийских товаров увеличился в 1,4 раза – до четырех миллиардов долларов. Здесь Россия за год поднялась на семь позиций и стала тридцатой. В топ-5 здесь входят США (76 миллиардов долларов), ОАЭ (33 миллиарда долларов), Нидерланды (23 миллиарда долларов), Китай (16 миллиардов долларов) и Британия (12 миллиардов долларов).Главным торговым партнером Индии в прошлом году остались США, при этом объем торговли двух стран по итогам года сократился на 9 процентов – до 119 миллиардов долларов. Далее следуют Китай (-2%, до 116 миллиардов долларов) и ОАЭ (-7%, 78 миллиардов долларов). Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия, чей товарооборот с Индией упал за год на 17 процентов – до 44 миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, экономика, в мире, индия, китай, сша
россия, экономика, в мире, индия, китай, сша
Товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных показателей
11:29 20.02.2024 (обновлено: 11:40 20.02.2024)
Россия стала четвертым крупнейшим торговым партнером Индии
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik.
Товарооборот между Россией и Индией вырос в 1,8 раз в 2023 году и достиг рекордных 65 миллиардов долларов, годом ранее этот показатель составлял 37 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на индийскую статслужбу.
Таким образом, в 2023 году Россия стала четвертым крупнейшим торговым партнером Индии.
Экспорт индийских товаров увеличился в 1,4 раза – до четырех миллиардов долларов. Здесь Россия за год поднялась на семь позиций и стала тридцатой. В топ-5 здесь входят США (76 миллиардов долларов), ОАЭ (33 миллиарда долларов), Нидерланды (23 миллиарда долларов), Китай (16 миллиардов долларов) и Британия (12 миллиардов долларов).
Главным торговым партнером Индии в прошлом году остались США, при этом объем торговли двух стран по итогам года сократился на 9 процентов – до 119 миллиардов долларов. Далее следуют Китай (-2%, до 116 миллиардов долларов) и ОАЭ (-7%, 78 миллиардов долларов). Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия, чей товарооборот с Индией упал за год на 17 процентов – до 44 миллиардов долларов.