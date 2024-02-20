https://sputnik-georgia.ru/20240220/virus-grippa-atakuet--obraschaemost-patsientov-v-kliniki-v-gruzii-rastet-286419349.html
Вирус гриппа атакует – обращаемость пациентов в клиники в Грузии растет
Вирус гриппа атакует – обращаемость пациентов в клиники в Грузии растет
Грипп – самая опасная респираторная инфекция, напомнил врач Александре Гогинава 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T13:15+0400
2024-02-20T13:15+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Обращаемость пациентов с симптомами вируса гриппа в медицинские учреждения в Грузии продолжает расти, заявил инфекционист Александре Гогинава. В Грузии в основном циркулируют два подтипа вируса гриппа – это А и В. Специалисты призывают граждан следовать рекомендациям и соблюдать правила гигиены. Эпидемиологи призывают граждан часто проветривать помещения и носить медицинские маски в общественных местах. При наличии симптомов гриппа необходимо своевременно обратиться к врачу, особенно внимательны должны быть лица, относящийся к группе риска. От последствий вируса гриппа в Грузии в январе 2024 года умерли три человека, сообщил главный инфекционист страны Тенгиз Церцвадзе. Вирусам H1N1 и H1N3, которые сейчас чаще встречаются в Грузии, характерны такие симптомы, как высокая температура, боль головы, суставов и мышц, слабость, при этом вирус в основном циркулирует среди детей. Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, новости, грузия, тбилиси, тенгиз церцвадзе, грипп
общество, новости, грузия, тбилиси, тенгиз церцвадзе, грипп
Вирус гриппа атакует – обращаемость пациентов в клиники в Грузии растет
Грипп – самая опасная респираторная инфекция, напомнил врач Александре Гогинава
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Обращаемость пациентов с симптомами вируса гриппа в медицинские учреждения в Грузии продолжает расти, заявил инфекционист Александре Гогинава.
В Грузии в основном циркулируют два подтипа вируса гриппа – это А и В. Специалисты призывают граждан следовать рекомендациям и соблюдать правила гигиены.
"К этому времени нужно выделить случаи вируса гриппа подтипов А и В. Грипп является самой опасной респираторной инфекцией. Пока обращаемость остается высокой", – заявил Гогинава в эфире телекомпании "Имеди.
Эпидемиологи призывают граждан часто проветривать помещения и носить медицинские маски в общественных местах.
При наличии симптомов гриппа необходимо своевременно обратиться к врачу, особенно внимательны должны быть лица, относящийся к группе риска.
От последствий вируса гриппа в Грузии в январе 2024 года умерли три человека, сообщил главный инфекционист страны Тенгиз Церцвадзе.
Вирусам H1N1 и H1N3, которые сейчас чаще встречаются в Грузии, характерны такие симптомы, как высокая температура, боль головы, суставов и мышц, слабость, при этом вирус в основном циркулирует среди детей.
Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнениях.