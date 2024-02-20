Внешнеторговый оборот упал с начала года – с кем торгует Грузия
© photo: Sputnik / StringerБатумский морской порт - вид с колеса обозрения на бульваре в Батуми
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Экспорт составил 338,6 миллиона долларов, что на 26,2% меньше, чем в январе 2023 года
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2024 года снизился почти на 15% по сравнению с 2023 годом и составил 1,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1 миллиард долларов, что на 10,1% меньше данных за январь 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Экспорт
338,6
-26,2
Импорт
1 002,7
-10,1
Всего
1 341,3
-14,8
Экспорт составил 338,6 миллиона долларов, что на 26,2% меньше, чем в январе 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала года составил 664,1 миллиона долларов, что на 1,3% больше аналогичного прошлогоднего показателя.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
Топ-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
112,0
7,4
Ферросплавы
19,4
-61,8
Вино
18,0
13,6
Руды драгоценных металлов и концентраты
14,1
611,6
Спиртные напитки
12,9
1,8
В январе больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 611,6%, свежих или сушенных цитрусовых – на 185%, а также лекарств – на 128%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 61,8%, а также азотных удобрений – на 59,8%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
Топ-5 импортируемых в Грузию товаров за январь 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
101,4
-48,1
Нефтепродукты
80,4
-2,6
Газ
66,8
-26,4
Лекарства
60,3
159,9
Телефонные аппараты
33,6
17,9
За отчетный период больше всего вырос импорт вакцин, крови и имунных сывороток – на 350,3%, прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки – 242,3%, а также лекарств – на 159,9%.
С начала года сократился лишь импорт леговых автомобилей – на 48,1%, а также нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 26,4%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе 2024 года составил 232,6 миллиона долларов, что составляет 17,3% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе 2024 году
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
232,6
35,2
Россия
2 401,5
-27,9
Китай
96,4
-0,9
Азербайджан
93,0
-22,9
США
74,7
-33,4
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Италия.