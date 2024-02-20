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Внешнеторговый оборот упал с начала года – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот упал с начала года – с кем торгует Грузия

Экспорт составил 338,6 миллиона долларов, что на 26,2% меньше, чем в январе 2023 года 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T09:01+0400

2024-02-20T09:01+0400

2024-02-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2024 года снизился почти на 15% по сравнению с 2023 годом и составил 1,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1 миллиард долларов, что на 10,1% меньше данных за январь 2023 года. Экспорт составил 338,6 миллиона долларов, что на 26,2% меньше, чем в январе 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала года составил 664,1 миллиона долларов, что на 1,3% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 611,6%, свежих или сушенных цитрусовых – на 185%, а также лекарств – на 128%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 61,8%, а также азотных удобрений – на 59,8%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт вакцин, крови и имунных сывороток – на 350,3%, прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки – 242,3%, а также лекарств – на 159,9%. С начала года сократился лишь импорт леговых автомобилей – на 48,1%, а также нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 26,4%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе 2024 года составил 232,6 миллиона долларов, что составляет 17,3% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"