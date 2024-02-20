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Внешнеторговый оборот упал с начала года – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот упал с начала года – с кем торгует Грузия
Экспорт составил 338,6 миллиона долларов, что на 26,2% меньше, чем в январе 2023 года 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T09:01+0400
2024-02-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2024 года снизился почти на 15% по сравнению с 2023 годом и составил 1,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1 миллиард долларов, что на 10,1% меньше данных за январь 2023 года. Экспорт составил 338,6 миллиона долларов, что на 26,2% меньше, чем в январе 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала года составил 664,1 миллиона долларов, что на 1,3% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 611,6%, свежих или сушенных цитрусовых – на 185%, а также лекарств – на 128%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 61,8%, а также азотных удобрений – на 59,8%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт вакцин, крови и имунных сывороток – на 350,3%, прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки – 242,3%, а также лекарств – на 159,9%. С начала года сократился лишь импорт леговых автомобилей – на 48,1%, а также нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 26,4%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе 2024 года составил 232,6 миллиона долларов, что составляет 17,3% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Внешнеторговый оборот упал с начала года – с кем торгует Грузия

09:01 20.02.2024
© photo: Sputnik / StringerБатумский морской порт - вид с колеса обозрения на бульваре в Батуми
Батумский морской порт - вид с колеса обозрения на бульваре в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 20.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 338,6 миллиона долларов, что на 26,2% меньше, чем в январе 2023 года
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2024 года снизился почти на 15% по сравнению с 2023 годом и составил 1,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1 миллиард долларов, что на 10,1% меньше данных за январь 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь 2024 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Экспорт

338,6

-26,2

Импорт

1 002,7

-10,1

Всего

1 341,3

-14,8

Экспорт составил 338,6 миллиона долларов, что на 26,2% меньше, чем в январе 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала года составил 664,1 миллиона долларов, что на 1,3% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
Топ-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

112,0

7,4

Ферросплавы

19,4

-61,8

Вино

18,0

13,6

Руды драгоценных металлов и концентраты

14,1

611,6

Спиртные напитки

12,9

1,8

В январе больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 611,6%, свежих или сушенных цитрусовых – на 185%, а также лекарств – на 128%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 61,8%, а также азотных удобрений – на 59,8%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
Топ-5 импортируемых в Грузию товаров за январь 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

101,4

-48,1

Нефтепродукты

80,4

-2,6

Газ

66,8

-26,4

Лекарства

60,3

159,9

Телефонные аппараты

33,6

17,9

За отчетный период больше всего вырос импорт вакцин, крови и имунных сывороток – на 350,3%, прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки – 242,3%, а также лекарств – на 159,9%.
С начала года сократился лишь импорт леговых автомобилей – на 48,1%, а также нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 26,4%.

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе 2024 года составил 232,6 миллиона долларов, что составляет 17,3% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе 2024 году

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

232,6

35,2

Россия

2 401,5

-27,9

Китай

96,4

-0,9

Азербайджан

93,0

-22,9

США

74,7

-33,4

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Италия.
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