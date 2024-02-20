https://sputnik-georgia.ru/20240220/zhurnalist-prizvala-zriteley-iz-gruzii-vzglyanut-na-inuyu-tochku-zreniya-o-sobytiyakh-na-ukraine-286443794.html
Журналист призвала зрителей из Грузии взглянуть на иную точку зрения о событиях на Украине
Журналист призвала зрителей из Грузии взглянуть на иную точку зрения о событиях на Украине
Не откажите себе в плюрализме мнений и попробуйте посмотреть не только репортажи западных СМИ, но поинтересуйтесь тем, что рассказывают российские журналисты 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T22:29+0400
2024-02-20T22:29+0400
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Российская телеведущая и журналист Надана Фридрихсон призвала грузинских зрителей расширить кругозор касательно событий на Украине и попробовать узнать другую точку зрения из репортажей российских корреспондентов.Об этом она заявила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Нам же всем рассказывали про плюрализм, про то, что надо изучать разные точки зрения. Не отказывайте себе в этом прекрасном проявлении демократии – узнать разные мнения. Посмотрите репортажи, документальные фильмы. Вы не обязаны нас любить. Просто посмотрите, чтобы была вторая картинка", – сказала Фридрихсон.Журналист и телеведущая Надана Фридрихсон много работала в зоне СВО. В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия она рассказала о последних событиях, о жизнях людей и о работе журналистов.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, украина, надана фридрихсон, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, украина, надана фридрихсон, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
Журналист призвала зрителей из Грузии взглянуть на иную точку зрения о событиях на Украине
22:29 20.02.2024 (обновлено: 22:39 20.02.2024)
Не откажите себе в плюрализме мнений и попробуйте посмотреть не только репортажи западных СМИ, но поинтересуйтесь тем, что рассказывают российские журналисты
Российская телеведущая и журналист Надана Фридрихсон призвала грузинских зрителей расширить кругозор касательно событий на Украине и попробовать узнать другую точку зрения из репортажей российских корреспондентов.
Об этом она заявила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"Нам же всем рассказывали про плюрализм, про то, что надо изучать разные точки зрения. Не отказывайте себе в этом прекрасном проявлении демократии – узнать разные мнения. Посмотрите репортажи, документальные фильмы. Вы не обязаны нас любить. Просто посмотрите, чтобы была вторая картинка", – сказала Фридрихсон.
Журналист и телеведущая Надана Фридрихсон много работала в зоне СВО. В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия она рассказала о последних событиях, о жизнях людей и о работе журналистов.