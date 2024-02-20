https://sputnik-georgia.ru/20240220/zhurnalist-prizvala-zriteley-iz-gruzii-vzglyanut-na-inuyu-tochku-zreniya-o-sobytiyakh-na-ukraine-286443794.html

Журналист призвала зрителей из Грузии взглянуть на иную точку зрения о событиях на Украине

Журналист призвала зрителей из Грузии взглянуть на иную точку зрения о событиях на Украине

Не откажите себе в плюрализме мнений и попробуйте посмотреть не только репортажи западных СМИ, но поинтересуйтесь тем, что рассказывают российские журналисты 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T22:29+0400

2024-02-20T22:29+0400

2024-02-20T22:39+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

украина

надана фридрихсон

грузино-российские отношения

пресс-центр

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/14/286443626_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e2c58a1076a8d651e84df4eff8d4da59.jpg

Российская телеведущая и журналист Надана Фридрихсон призвала грузинских зрителей расширить кругозор касательно событий на Украине и попробовать узнать другую точку зрения из репортажей российских корреспондентов.Об этом она заявила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Нам же всем рассказывали про плюрализм, про то, что надо изучать разные точки зрения. Не отказывайте себе в этом прекрасном проявлении демократии – узнать разные мнения. Посмотрите репортажи, документальные фильмы. Вы не обязаны нас любить. Просто посмотрите, чтобы была вторая картинка", – сказала Фридрихсон.Журналист и телеведущая Надана Фридрихсон много работала в зоне СВО. В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия она рассказала о последних событиях, о жизнях людей и о работе журналистов.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, украина, надана фридрихсон, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео