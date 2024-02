https://sputnik-georgia.ru/20240221/286445111.html

Авдеевка освобождена, наступление ВС России продолжается на пяти направлениях

Россия в конфликте на Украине "наносит поражение Западу на поле боя", при этом становясь сильнее экономически, отмечает военный обозреватель. 21.02.2024, Sputnik Грузия

Освобождение города Авдеевки от украинских оккупантов, развитие российского наступления на широком фронте отражают растущее боевое могущество и стратегическое превосходство Вооруженных сил РФ над ВСУ и Североатлантическим альянсом, который задействовал в прокси-войне с Россией значительные разведывательные средства, вооружение и арсеналы. Поражение на украинском театре военных действий обещает Западу экономический упадок и системную деградацию: отсутствие дешевых российских энергоресурсов страшнее присутствия российских гиперзвуковых ракет.Российские войска 17 февраля взломали мощнейший укрепрайон ВСУ, освободили Авдеевку, продвинулись в глубину обороны противника почти на 9 километров, "на плечах отступающих" развивают наступление западнее — в районе населенного пункта Ласточкино.На улицах Авдеевки много погибших украинских военнослужащих, американских и польских наемников, количество пленных превысило 400 человек. На Западе с тревогой заметили: "Украинская армия беспорядочно отступила". Действительно, подразделения ВСУ оставили "фортецию" без приказа вышестоящего командования — бежали, прорываясь из окружения, теряя по 1 500 человек в день. Главком Александр Сырский решение об отступлении принял постфактум. Украинским войскам остро не хватает натовских боеприпасов, американского финансирования, живой силы и. собственно, мотивации мобилизованных "героически умереть за интересы США".Вооруженные силы РФ атакуют на пяти основных направлениях — практически по всему фронту и этим "растягивают по площадям" истощенные украинские бригады, не позволяют маневрировать резервами. Даже на схеме, опубликованной в The New York Times, видно, что российский "огненный вал" катится к западу от Кременной, Артемовска, Авдеевки, Марьинки и Работино. Подразделения ВС РФ вошли в село Победа на Угледарском направлении (3 километра к югу от Марьинки). Возможен прорыв российских войск к важному транспортно-логистическому центру ВСУ — городу Покровску (в 40 километрах западнее Авдеевки), с выходом во фланг и тыл украинским группировкам войск в Краматорске и Славянске (севернее), Курахово и Угледаре (южнее). С дальнейшим обрушением оборонительной линии ВСУ на левобережье Днепра по "принципу домино".Возвращение в реальностьЗапад находится в смятении и отчаянии: США и Евросоюз опасаются "развала" ВСУ после отхода из Авдеевки. В Пентагоне считают, что без финансирования со стороны Соединенных Штатов оборона Украины, скорее всего, рухнет. Американские и европейские аналитики крайне негативно оценивают и комментируют события на украинском театре военных действий. В штабах НАТО преобладает растерянность: ранее российские наступательные операции в зимний период считались невозможными. После февральского освобождения Авдеевки от ВСУ приходится переосмысливать ситуацию, "переделывать" прогнозы и планы.По мнению ветерана ВВС США полковника Седрика Лейтона (в интервью CNN), после Авдеевки может последовать "значительное продвижение в глубь украинской обороны". Более того, "теперь русские… могут двинуться в самое сердце Украины". Все возможно.Российская армия сегодня воюет не числом, а умением. Даже противник признает: "ВС РФ научились изолировать поле боя, то есть уничтожать логистику". За два года СВО российская артиллерия до автоматизма отработала нанесение ударов по целям сразу после их обнаружения. Изначальное преимущество в артиллерийских снарядах становится все более впечатляющим на фоне дефицита снарядов у ВСУ. Серьезное преимущество российских войск — большое количество корректируемых авиационных бомб калибра от 500 до 1 500 килограммов. Значительно возросли возможности Вооруженных сил РФ в средствах связи.Российская группировка войск в зоне СВО растет количественно и качественно. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев 19 февраля подчеркнул: "В целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск приняты на военную службу более 53 тысяч человек". Свыше 30 тысяч добровольцев в месяц, и в сравнении с 2023 годом активность не снижается. Российский ОПК вышел на уровень производства новейших вооружений и боеприпасов, недосягаемый для всех вместе взятых стран НАТО.В отчаянии люди иногда совершают роковые ошибки. Так, председатель оппозиционного в ФРГ Христианско-демократического союза Фридрих Мерц вновь требует передачи ВСУ крылатых ракет TAURUS дальностью до 500 километров. Заметим, из 600 таких ракет в арсенале Бундесвера только 150 технически готовых к использованию, а высокоточных российских ракет хватит даже на форточку в доме Мерца. Вероятные ошибки Берлина с дальностью ракет для ВСУ практически гарантируют российское возмездие Германии.Более трезвомыслящий американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс на Мюнхенской конференции 18 февраля констатировал: "У русских в 15 раз больше живой силы на театре военных действий и в 10 раз больше снарядов. Украинцам следовало прислушаться к генералу Марку Милли в ноябре 2022 года и начать переговоры… Уже слишком поздно, окно возможностей закрылось". Сенатор Вэнс считает, что Киеву придется пойти на значительные территориальные уступки для достижения мира на условиях Москвы.По данным The American Conservative, ВСУ потеряли в войне с Россией 500 тысяч солдат и офицеров убитыми. Вооруженные силы РФ в зоне СВО 20 февраля продолжили серию комбинированных ударов по объектам ВСУ на переднем крае и в оперативному тылу — в Запорожье, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в оккупированном Херсоне.Как верно заметил президент Венесуэлы Николас Мадуро, Россия в конфликте на Украине "наносит поражение Западу на поле боя", при этом становясь сильнее экономически. И Западу более всего угрожают не российские ракеты, а отказ от дешевых российских энергоносителей. Рецессия в Европе набирает ход, последствия проявятся в течение нескольких лет, и они будут очень серьезными.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

