https://sputnik-georgia.ru/20240221/chem-torguyut-gruziya-i-rossiya---poslednie-dannye-286482733.html
Чем торгуют Грузия и Россия - последние данные?
Чем торгуют Грузия и Россия - последние данные?
Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2024 составил порядка 190 млн долларов, что на 28% меньше, чем за аналогичный показатель прошлого года 21.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-21T20:00+0400
2024-02-21T20:00+0400
2024-02-22T15:06+0400
экономика
грузия
новости
россия
грузино-российские отношения
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/03/278240055_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b24063e4ff3346249715db94541948eb.png
Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии, уступая лишь Турции. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе 2024 года составил 232,6 миллиона долларов, что составляет 17,3% от общего торгового оборота Грузии.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию о товарообороте между странами.Примечательно, что товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/03/278240055_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_69b3a439d881739368a6196661155dd7.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, россия, грузино-российские отношения, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, россия, грузино-российские отношения, инфографика, инфографика
Чем торгуют Грузия и Россия - последние данные?
20:00 21.02.2024 (обновлено: 15:06 22.02.2024)
Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2024 составил порядка 190 млн долларов, что на 28% меньше, чем за аналогичный показатель прошлого года
Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии, уступая лишь Турции. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе 2024 года составил 232,6 миллиона долларов, что составляет 17,3% от общего торгового оборота Грузии.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию о товарообороте между странами.
Примечательно, что товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон.