https://sputnik-georgia.ru/20240221/chem-torguyut-gruziya-i-rossiya---poslednie-dannye-286482733.html

Чем торгуют Грузия и Россия - последние данные?

Чем торгуют Грузия и Россия - последние данные?

Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2024 составил порядка 190 млн долларов, что на 28% меньше, чем за аналогичный показатель прошлого года 21.02.2024, Sputnik Грузия

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Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии, уступая лишь Турции. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе 2024 года составил 232,6 миллиона долларов, что составляет 17,3% от общего торгового оборота Грузии.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию о товарообороте между странами.Примечательно, что товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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