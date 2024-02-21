https://sputnik-georgia.ru/20240221/gruzinskiy-sled-v-ukrainskoy-revolyutsii-286458331.html

Грузинский след в украинской революции

Грузинский след в украинской революции

Колумнист Sputnik Грузия Робинзон Начкебия в день десятой годовщины Евромайдана размышляет о том, как грузинские военные стали частью украинской революции 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T15:50+0400

2024-02-21T15:50+0400

2024-02-21T16:09+0400

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Грузинский след на украинской земле О том, что так называемый "Грузинский легион" причастен к кровопролитию на украинском Евромайдане 2014 года, активно стали говорить в 2017 году, после выхода итальянского документального фильма "Украина. Скрытая правда", а также после большого спецрепортажа корреспондента РИА Новости Андрея Веселова, который записал интервью с предполагаемыми снайперами. Напомним, жертвами стрельбы 20 февраля 2014 года в Киеве тогда стали 53 человека. Снайперы устроили стрельбу по участникам Евромайдана и правоохранителям. Новые власти Киева обвинили в произошедшем бывшее руководство страны, но виновных так и не нашли… Фильм итальянцев, в котором использованы интервью грузинских снайперов, перевернули с ног на голову официальную версию случившегося… Участники интервью заявили, что приказы стрелять отдавали не правоохранители, а лидеры украинской оппозиции. "Надо было стрелять, чтобы создать хаос, беспорядок, панику. Не важно куда. Главное было – стрелять", – рассказал один из снайперов. Затем грузинам отдали приказ покинуть здание отеля. Из интервью ясно, что все грузинские снайперы действовали под руководством американского инструктора, а на Украину они попали с легкой руки Саакашвили. Интервью грузинских снайперов в 2017-м прокомментировали и в самой Грузии. Руководитель грузинского Центра глобальных исследований Нана Девдариани подтвердила Sputnik Грузия, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили "мог пойти на такие шаги и втянуть людей в осуществление своих целей". С ней согласен директор Института стратегии управления, бывший глава госканцелярии правительства Грузии Петре Мамрадзе. В интервью Украина.ру он дал жесткую характеристику команде Саакашвили: "С одной стороны, она держалась на кнуте, а с другой – на обильных пряниках, потому что те, кто готов был выполнять любые, даже противозаконные задания Саакашвили, имели все, что только можно было иметь в маленькой Грузии... Подчеркиваю, главное в этих людях было следование следующему принципу: я тебе отдаю приказ, а ты его, не рассуждая, и ни о чем не думая, выполняешь. Пусть это даже будет приказ о ликвидации человека. И вот такого рода приказы выполнялись и, причем, неоднократно". Остальные грузинские эксперты тогда постарались не трогать тему Грузинского легиона. Да что говорить, многие не поверили в причастность грузин к расправе на Евромайдане. Но сейчас, спустя почти два года с момента начала спецоперации на Украине, сомнений относительно этого нет. Грузинский легион так и остался на Украине. По информации СМИ, в рядах легиона против российских солдат воюют около двух тысяч человек. Понятное дело, что это уже не только грузины. Это и украинцы, и иностранные наемники… Имя ему – Легион Идея создания Грузинского легиона принадлежит Мамуке Мамулашвили. Это достаточно известный в Грузии человек – оружие впервые он взял в руки в 1992 году в возрасте 14 лет во время войны в Абхазии, где подразделением командовал его отец, кадровый армейский генерал Зураб Мамулашвили. Мамука год воевал, потом попал с отцом в плен (тот провел там почти два года, сына обменяли через три месяца). Позже Мамука возглавил Национальную федерацию смешанных единоборств Грузии, работал советником Министерства обороны в период правления Михаила Саакашвили, а после его поражения на выборах перебрался за ним же на Украину. Сразу после начала вооруженного конфликта на Донбассе Мамука собрал группу соотечественников, имевших опыт в боевых действиях, и приехал на Украину. Было создано боевое подразделение под названием "Грузинский национальный легион". Кому война, кому – мать родная Еще в апреле 2022 года в Интернете появилось видео, на котором, по всей видимости, украинские бойцы Грузинского национального легиона расстреливают пленных российских солдат. Издания The New York Times и Reuters подтвердили его подлинность и заявили, что действие происходит в селе Дмитровка около Киева. На видео показано, что украинский солдат дважды стреляет в российского военнослужащего, лежащего на земле. Рядом с солдатом были показаны трое погибших российских солдат, в том числе один с ранением головы и связанными за спиной руками. Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили заявил, что они не берут военнопленных… И тут дело вовсе не в том, что военная операция – время военных нравов. Просто есть люди, которые не могут жить без крови, не могут жить без войны даже в мирное время. Руками таких людей и проводят все расправы. Руками таких людей вершатся революции. И эти якобы бескровные цветные революции – вершатся кукловодами, сумевшими найти тех, для кого война – жизнь. "Феномен "цветных революций" больше не является бескровным путем смены власти и проявлением демократии, и это показал второй Майдан 2014 года, когда пролилась кровь и погибли люди", – заявила Sputnik Грузия российская телеведущая, журналист Надана Фридрихсон. Так что те, кто кукловодит всеми этими революциями, теперь не думают о человеческих жизнях. Главное у них в распоряжении есть те, кто умеет стрелять в толпу…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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аналитика, грузия, украина, михаил саакашвили, мамука мамулашвили, грузино-российские отношения, колумнисты