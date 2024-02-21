https://sputnik-georgia.ru/20240221/gruziya-budet-gotova-stat-chlenom-es-v-2030-godu--deputat-partii-vlasti-286465504.html
Грузия будет готова стать членом ЕС в 2030 году – депутат партии власти
Грузия будет готова стать членом ЕС в 2030 году – депутат партии власти
В декабре 2023 года Грузия получила статус страны-кандидата на вступление ЕС 21.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-21T21:46+0400
2024-02-21T21:46+0400
2024-02-21T21:55+0400
грузия
политика
новости
мамука мдинарадзе
грузинская мечта - демократическая грузия
грузия - евросоюз
евросоюз
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248993498_692:60:3000:1358_1920x0_80_0_0_98f3673f97fe34bce4f3e3bfdca44c26.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузия будет готова к вступлению в Евросоюз в 2030 году больше, чем любая другая страна-кандидат, заявил лидер правящей партии и председатель парламентской фракции "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Ранее еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения Оливер Вархей отметил, что для членства в ЕС определены четкие условия, и как только Грузия выполнит их, объединение будет готово принять страну. При этом он добавил, что если Грузия будет готова к 2030 году и выполнит все условия, то Евросоюз должен быть готов принять Грузию к этому времени. Депутат выразил уверенность, что если Еврсоюз примет справедливое решение, Грузия станет членом ЕС уже к 2030 году. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров по членству. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. После начала переговоров по вступления в ЕС для Грузии будет определен определенный план действий, который в том числе подразумевает решение ряда экономических вопросов и приведение законодательства страны к стандартам ЕС. Власти Грузии уверены, что для страны будет легко выполнить условия, так как работа в этом направлении началась еще в 2017 году в соответствии с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС и продолжается по сегодняшний день. В ближайшее время правительство готовит ряд новых инициатив в этом направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248993498_908:55:2761:1444_1920x0_80_0_0_aea0da757a90239c0a771ee82b442ea6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
Грузия будет готова стать членом ЕС в 2030 году – депутат партии власти
21:46 21.02.2024 (обновлено: 21:55 21.02.2024)
В декабре 2023 года Грузия получила статус страны-кандидата на вступление ЕС
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузия будет готова к вступлению в Евросоюз в 2030 году больше, чем любая другая страна-кандидат, заявил лидер правящей партии и председатель парламентской фракции "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Ранее еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения Оливер Вархей отметил, что для членства в ЕС определены четкие условия, и как только Грузия выполнит их, объединение будет готово принять страну. При этом он добавил, что если Грузия будет готова к 2030 году и выполнит все условия, то Евросоюз должен быть готов принять Грузию к этому времени.
"Когда речь идет о том, что в 2030 году Евросоюз будет готов принять Грузию, и это зависит от Грузии, то мы с нашей стороны с гордостью и свободно говорим, что Грузия будет самой готовой и в более хорошей ситуации, с точки зрения устойчиво проведенных реформ, нежели любая страна-кандидат", – заявил Мдинарадзе.
Депутат выразил уверенность, что если Еврсоюз примет справедливое решение, Грузия станет членом ЕС уже к 2030 году.
"Мы находимся на правильном пути, наша перспектива полноправного членства в европейской семье очень реалистична и очень скоро. Но мы также видели несправедливые решения, ничего нельзя сказать однозначно", – сказал Мдинарадзе.
Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров по членству. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
После начала переговоров по вступления в ЕС для Грузии будет определен определенный план действий, который в том числе подразумевает решение ряда экономических вопросов и приведение законодательства страны к стандартам ЕС.
Власти Грузии уверены, что для страны будет легко выполнить условия, так как работа в этом направлении началась еще в 2017 году в соответствии с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС и продолжается по сегодняшний день. В ближайшее время правительство готовит ряд новых инициатив в этом направлении.