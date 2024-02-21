https://sputnik-georgia.ru/20240221/gruziya-budet-gotova-stat-chlenom-es-v-2030-godu--deputat-partii-vlasti-286465504.html

Грузия будет готова стать членом ЕС в 2030 году – депутат партии власти

Грузия будет готова стать членом ЕС в 2030 году – депутат партии власти

В декабре 2023 года Грузия получила статус страны-кандидата на вступление ЕС 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T21:46+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузия будет готова к вступлению в Евросоюз в 2030 году больше, чем любая другая страна-кандидат, заявил лидер правящей партии и председатель парламентской фракции "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Ранее еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения Оливер Вархей отметил, что для членства в ЕС определены четкие условия, и как только Грузия выполнит их, объединение будет готово принять страну. При этом он добавил, что если Грузия будет готова к 2030 году и выполнит все условия, то Евросоюз должен быть готов принять Грузию к этому времени. Депутат выразил уверенность, что если Еврсоюз примет справедливое решение, Грузия станет членом ЕС уже к 2030 году. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров по членству. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. После начала переговоров по вступления в ЕС для Грузии будет определен определенный план действий, который в том числе подразумевает решение ряда экономических вопросов и приведение законодательства страны к стандартам ЕС. Власти Грузии уверены, что для страны будет легко выполнить условия, так как работа в этом направлении началась еще в 2017 году в соответствии с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС и продолжается по сегодняшний день. В ближайшее время правительство готовит ряд новых инициатив в этом направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз