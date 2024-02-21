https://sputnik-georgia.ru/20240221/gruziya-prodolzhaet-soblyudat-sanktsii--glava-minfina-gruzii-286461110.html

Грузия продолжает соблюдать санкции – глава Минфина Грузии

Грузия продолжает соблюдать санкции – глава Минфина Грузии

Оппозиция не раз обвиняла власти Грузии в оказании России помощи в обходе санкций 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T17:17+0400

2024-02-21T17:17+0400

2024-02-21T17:57+0400

грузия

новости

тбилиси

беларусь

украина

россия

антироссийские санкции

экономика

министерство финансов грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/78/234097813_0:58:1500:902_1920x0_80_0_0_ff9f22ef375c511a2ac7ff92e65253e5.jpg

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузия полностью соблюдает международные санкции и любое заявление об их обходе является дезинформацией, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. При этом министр отметил, что с начала введения санкций Грузии не раз приходилось бороться с дезинформацией на эту тему. В тоже время он отметил, что если оппозиция недовольна объемом санкций, то ей стоит обратиться к международным партнерам. В 2023 году оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. По официальным данным министерства финансов, в 2023 году было принято 1 780 таможенных решений о возврате санкционных товаров с таможенных пунктов пропуска, а также выдано более 1 000 отказов при обращении об экспорте или реэкспорте товаров в экономических зонах оформления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

беларусь

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, беларусь, украина, россия, антироссийские санкции, экономика, министерство финансов грузии