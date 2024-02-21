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Грузия продолжает соблюдать санкции – глава Минфина Грузии
Грузия продолжает соблюдать санкции – глава Минфина Грузии
Оппозиция не раз обвиняла власти Грузии в оказании России помощи в обходе санкций 21.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-21T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузия полностью соблюдает международные санкции и любое заявление об их обходе является дезинформацией, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. При этом министр отметил, что с начала введения санкций Грузии не раз приходилось бороться с дезинформацией на эту тему. В тоже время он отметил, что если оппозиция недовольна объемом санкций, то ей стоит обратиться к международным партнерам. В 2023 году оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. По официальным данным министерства финансов, в 2023 году было принято 1 780 таможенных решений о возврате санкционных товаров с таможенных пунктов пропуска, а также выдано более 1 000 отказов при обращении об экспорте или реэкспорте товаров в экономических зонах оформления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, беларусь, украина, россия, антироссийские санкции, экономика, министерство финансов грузии
грузия, новости, тбилиси, беларусь, украина, россия, антироссийские санкции, экономика, министерство финансов грузии
Грузия продолжает соблюдать санкции – глава Минфина Грузии
17:17 21.02.2024 (обновлено: 17:57 21.02.2024)
Оппозиция не раз обвиняла власти Грузии в оказании России помощи в обходе санкций
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузия полностью соблюдает международные санкции и любое заявление об их обходе является дезинформацией, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
"Санкции в Грузии полностью соблюдаются. Фактов нарушения санкций в Грузии нет. Санкции применяются в форме и объемах, определяемых нашими международными партнерами. Грузия не ввела санкции напрямую. Грузия является исполнителем санкций и реализует санкции в той форме и в объеме, в котором они установлены", – сказал Хуцишвили.
При этом министр отметил, что с начала введения санкций Грузии не раз приходилось бороться с дезинформацией на эту тему.
"Борьба с дезинформацией является одним из основных направлений, особенно в последние два года, и особенно когда были введены санкции против России и Беларуси. В этой части активно работает Минфин. Всего мы сделали не менее 100 заявлений, когда была попытка распространения дезинформации относительно санкций", – сказал Хуцишвили.
В тоже время он отметил, что если оппозиция недовольна объемом санкций, то ей стоит обратиться к международным партнерам.
"Мы не участвуем в процессе вынесения заключения о том, в какой форме и какими должны быть санкции, поэтому делаем это в той форме, которая прописана", – сказал Хуцишвили.
В 2023 году оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
По официальным данным министерства финансов, в 2023 году было принято 1 780 таможенных решений о возврате санкционных товаров с таможенных пунктов пропуска, а также выдано более 1 000 отказов при обращении об экспорте или реэкспорте товаров в экономических зонах оформления.