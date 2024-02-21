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Грузия соответствует экономическим стандартам ЕС – глава Минфина
Грузия соответствует экономическим стандартам ЕС – глава Минфина
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузия соответствует стандарту членства в Евросоюзе с экономической точки зрения, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили, отметив... 21.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузия соответствует стандарту членства в Евросоюзе с экономической точки зрения, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили, отметив, что уровень доходов на душу населения в странах, вступивших в объединение с 2000 года, был ниже, чем в Грузии. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров по членству. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Как отметил министр, по прогнозу Международного валютного фонда, уровень доходов на душу населения в Грузии с учетом покупательной способности составит до 45% от среднего показателя Евросоюза в 2024 году. При этом министр отметил, что, согласно анализу последних макроэкономических параметров Грузии и стран-членов и кандидатов в ЕС, Грузия не отстает от них по ряду направлений и/или находится в передовой позиции с высокими темпами экономического роста, низким уровнем инфляции и другими показателями. После начала переговоров о вступлении в ЕС для Грузии будет определен план действий, который в том числе подразумевает решение ряда экономических вопросов и приведение законодательства страны к стандартам ЕС. Власти Грузии уверены, что для страны будет легко выполнить условия, так как работа в этом направлении началась еще в 2017 году в соответствии с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС и продолжается по сегодняшний день. В ближайшее время правительство готовит ряд новых инициатив в этом направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, международный валютный фонд, грузия - евросоюз, евросоюз, экономика
грузия, новости, политика, международный валютный фонд, грузия - евросоюз, евросоюз, экономика
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузия соответствует стандарту членства в Евросоюзе с экономической точки зрения, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили, отметив, что уровень доходов на душу населения в странах, вступивших в объединение с 2000 года, был ниже, чем в Грузии.
Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров по членству. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
"В четырех из 13 стран, вступивших в Евросоюз с 2000-х годов, а именно: Польши, Литвы, Латвии и Болгарии, на момент их вступления показатель уровня доходов на душу населения был еще ниже. Соответственно, мы можем смело сказать, что Грузия уже соответствует соответствующему стандарту членства с экономической точки зрения", – заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.
Как отметил министр, по прогнозу Международного валютного фонда, уровень доходов на душу населения в Грузии с учетом покупательной способности составит до 45% от среднего показателя Евросоюза в 2024 году.
При этом министр отметил, что, согласно анализу последних макроэкономических параметров Грузии и стран-членов и кандидатов в ЕС, Грузия не отстает от них по ряду направлений и/или находится в передовой позиции с высокими темпами экономического роста, низким уровнем инфляции и другими показателями.
После начала переговоров о вступлении в ЕС для Грузии будет определен план действий, который в том числе подразумевает решение ряда экономических вопросов и приведение законодательства страны к стандартам ЕС.
Власти Грузии уверены, что для страны будет легко выполнить условия, так как работа в этом направлении началась еще в 2017 году в соответствии с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС и продолжается по сегодняшний день. В ближайшее время правительство готовит ряд новых инициатив в этом направлении.