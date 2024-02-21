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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2024 года сократился почти на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил до 190 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ за январь 2024 года вывезли более 10 тысяч тонн цитрусовых, более 9 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 5 тысяч тонн натурального виноградного вина, 2,6 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, а также примерно 1,6 тысячи тонн спиртных напитков и так далее. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе текущего года из соседней страны завезли 31,2 тысячи тонн пшеницы и меслин. Из России также завезли 128 тысяч тонн природного и попутного газов, 51,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 24,4 тысячи тонн, 7 тысяч тонн стеклянных бутылок и тар и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения