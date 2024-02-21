Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240221/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-286446822.html
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-21T09:01+0400
2024-02-21T09:03+0400
экономика
грузия
россия
новости
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281449329_0:200:1280:920_1920x0_80_0_0_4fa5181be630a18d96f48690be0b42f3.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2024 года сократился почти на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил до 190 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ за январь 2024 года вывезли более 10 тысяч тонн цитрусовых, более 9 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 5 тысяч тонн натурального виноградного вина, 2,6 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, а также примерно 1,6 тысячи тонн спиртных напитков и так далее. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе текущего года из соседней страны завезли 31,2 тысячи тонн пшеницы и меслин. Из России также завезли 128 тысяч тонн природного и попутного газов, 51,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 24,4 тысячи тонн, 7 тысяч тонн стеклянных бутылок и тар и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281449329_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8dab2068afc176a5a91e497b973f02d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

09:01 21.02.2024 (обновлено: 09:03 21.02.2024)
© photo: Sputnik / StringerЖелезная дорога. Железнодорожная станция в Самтредиа. Грузовые составы
Железная дорога. Железнодорожная станция в Самтредиа. Грузовые составы - Sputnik Грузия, 1920, 21.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2024 года сократился почти на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил до 190 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь 2024 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

41,6

-52,6

Импорт

148,4

-15,6

Всего

189,9

-27,9

Из Грузии в РФ за январь 2024 года вывезли более 10 тысяч тонн цитрусовых, более 9 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 5 тысяч тонн натурального виноградного вина, 2,6 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, а также примерно 1,6 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.
Топ-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Вино

13,3

18,6

Цитрусы

6,5

249,2

Спиртные напитки

5,8

-1,3

Минеральные воды

4,8

8,1

Газированные напитки

2,6

-22,0

Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе текущего года из соседней страны завезли 31,2 тысячи тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли 128 тысяч тонн природного и попутного газов, 51,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 24,4 тысячи тонн, 7 тысяч тонн стеклянных бутылок и тар и так далее.
Топ-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

37,1

-34,5

Газ

33,7

-2,9

Прутки из углеродистой стали

14,8

323,7

Пшеница

7,8

46,2

Бутылки и стеклянная тара

2,7

-22,6

В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0