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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2024 года сократился почти на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил до 190 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ за январь 2024 года вывезли более 10 тысяч тонн цитрусовых, более 9 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 5 тысяч тонн натурального виноградного вина, 2,6 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, а также примерно 1,6 тысячи тонн спиртных напитков и так далее. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе текущего года из соседней страны завезли 31,2 тысячи тонн пшеницы и меслин. Из России также завезли 128 тысяч тонн природного и попутного газов, 51,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 24,4 тысячи тонн, 7 тысяч тонн стеклянных бутылок и тар и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
09:01 21.02.2024 (обновлено: 09:03 21.02.2024)
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2024 года сократился почти на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил до 190 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
41,6
-52,6
Импорт
148,4
-15,6
Всего
189,9
-27,9
Из Грузии в РФ за январь 2024 года вывезли более 10 тысяч тонн цитрусовых, более 9 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 5 тысяч тонн натурального виноградного вина, 2,6 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, а также примерно 1,6 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.
Топ-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
13,3
18,6
Цитрусы
6,5
249,2
Спиртные напитки
5,8
-1,3
Минеральные воды
4,8
8,1
Газированные напитки
2,6
-22,0
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе текущего года из соседней страны завезли 31,2 тысячи тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли 128 тысяч тонн природного и попутного газов, 51,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 24,4 тысячи тонн, 7 тысяч тонн стеклянных бутылок и тар и так далее.
Топ-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
37,1
-34,5
Газ
33,7
-2,9
Прутки из углеродистой стали
14,8
323,7
Пшеница
7,8
46,2
Бутылки и стеклянная тара
2,7
-22,6
В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.