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Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков

Гостей и жителей Грузии в ближайшие дни ожидает облачная погода 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T17:41+0400

2024-02-21T17:41+0400

2024-02-21T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют облачную погоду и осадки 22-24 февраля, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах Грузии 22-24 февраля ожидаются дожди. В Тбилиси ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до 11 градусов тепла. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 22-24 февраля в основном ожидается дождь. 24 февраля распогодится. Воздух прогреется до +16 градусов.В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) в некоторых местах 22-23 февраля пойдет дождь. 24 февраля распогодится. Воздух прогреется до 16 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) в некоторых местах 22 и 23 февраля ожидаются осадки. 24 февраля погода улучшится. Воздух прогреется до +14 градусов. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) в ближайшие дни ожидается временами снег. 22-23 февраля ожидается снег. 24 февраля ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до +7 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) в некоторых местах ожидаются осадки. Воздух прогреется до 10 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) в некоторых местах ожидаются осадки. Воздух прогреется до 11 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) в некоторых местах ожидаются осадки. Воздух прогреется до +8 градусов. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) в некоторых местах ожидается снег. Температура воздуха упадет до -1...+1 градуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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