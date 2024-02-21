https://sputnik-georgia.ru/20240221/kakie-ogranicheniya-deystvuyut-na-dorogakh-gruzii-286450763.html

Какие ограничения действуют на дорогах Грузии?

Какие ограничения действуют на дорогах Грузии?

Непогода создала некоторые проблемы для автомобилистов в Грузии 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T10:35+0400

2024-02-21T10:35+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на курорте Годердзи ограничено из-за обильного снегопада, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 90-106 км участка (Рикети-курорт Годердзи) автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса)-Ахалцихе. Движение ограничено для транспорта с прицепом, полуприцепом, а также транспорта категории М3 вместимостью более 22 пассажирских мест (кроме водительского места). Для остального вида автотранспорта движение свободное. Что касается автомобильной дороги внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали, то там проведены очистительные работы, движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, годердзи, батуми, сачхере, департамент автомобильных дорог