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https://sputnik-georgia.ru/20240221/kakie-ogranicheniya-deystvuyut-na-dorogakh-gruzii-286450763.html
Какие ограничения действуют на дорогах Грузии?
Какие ограничения действуют на дорогах Грузии?
Непогода создала некоторые проблемы для автомобилистов в Грузии 21.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на курорте Годердзи ограничено из-за обильного снегопада, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 90-106 км участка (Рикети-курорт Годердзи) автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса)-Ахалцихе. Движение ограничено для транспорта с прицепом, полуприцепом, а также транспорта категории М3 вместимостью более 22 пассажирских мест (кроме водительского места). Для остального вида автотранспорта движение свободное. Что касается автомобильной дороги внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали, то там проведены очистительные работы, движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, погода, годердзи, батуми, сачхере, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, годердзи, батуми, сачхере, департамент автомобильных дорог

Какие ограничения действуют на дорогах Грузии?

10:35 21.02.2024 (обновлено: 11:01 21.02.2024)
© Tbilisi City HallОчистительные работы от снега в окрестностях столицы Грузии
Очистительные работы от снега в окрестностях столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 21.02.2024
© Tbilisi City Hall
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Непогода создала некоторые проблемы для автомобилистов в Грузии
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на курорте Годердзи ограничено из-за обильного снегопада, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 90-106 км участка (Рикети-курорт Годердзи) автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса)-Ахалцихе.
Движение ограничено для транспорта с прицепом, полуприцепом, а также транспорта категории М3 вместимостью более 22 пассажирских мест (кроме водительского места). Для остального вида автотранспорта движение свободное.
Что касается автомобильной дороги внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали, то там проведены очистительные работы, движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено.
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