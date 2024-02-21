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Хидирбегишвили: Украина могла быть процветающей страной, если бы не майдан
Хидирбегишвили: Украина могла быть процветающей страной, если бы не майдан
Украина могла быть процветающей европейской страной, если бы не трагичный "Евромайдан" десятилетней давности, заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ... 21.02.2024, Sputnik Грузия
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"Украина превратилась в "черную дыру". О каком членстве в Евросоюз и НАТО может идти речь?! Потому их (Украину, прим.) тормозят на последнем этапе, их используют только для войны против России, чтобы ослабить Россию. Это чисто экономический расчет. Негуманный, но тем не менее. У тех, кто старается разыграть украинскую карту и примазаться к ним, очень печальный конец", – заявил Хидирбегишвили.Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины.Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь – майдан Незалежности – была занята сторонниками евроинтеграции сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Первые массовые столкновения в Киеве и захват радикалами админзданий произошли 1 декабря. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.21 февраля 2024 под давлением стран Запада президент Украины Виктор Янукович снова пошел на уступки оппозиции и подписал соглашение об урегулировании кризиса на Украине, предусматривавшее, в частности, немедленный возврат к Конституции в редакции 2004 года, конституционную реформу и проведение досрочных президентских выборов не позднее декабря 2014 года. В тот же день Янукович покинул Киев.22 февраля в телеэфир вышла видеозапись интервью с Януковичем, в котором он заявил, что не собирается подавать в отставку и не собирается подписывать решения Верховной рады, которые он считает противозаконными, а происходящее в стране квалифицировал как "вандализм, бандитизм и государственный переворот". Через несколько часов Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович "неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий", а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, украина, киев, в мире, виктор янукович, верховная рада, нато, пресс-центр, видео
Хидирбегишвили: Украина могла быть процветающей страной, если бы не майдан
09:51 21.02.2024 (обновлено: 11:04 21.02.2024)
Украина могла быть процветающей европейской страной, если бы не трагичный "Евромайдан" десятилетней давности, заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегшвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
"Украина превратилась в "черную дыру". О каком членстве в Евросоюз и НАТО может идти речь?! Потому их (Украину, прим.) тормозят на последнем этапе, их используют только для войны против России, чтобы ослабить Россию. Это чисто экономический расчет. Негуманный, но тем не менее. У тех, кто старается разыграть украинскую карту и примазаться к ним, очень печальный конец", – заявил Хидирбегишвили.
Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины.
Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь – майдан Незалежности – была занята сторонниками евроинтеграции сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Первые массовые столкновения в Киеве и захват радикалами админзданий произошли 1 декабря. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
21 февраля 2024 под давлением стран Запада президент Украины Виктор Янукович снова пошел на уступки оппозиции и подписал соглашение об урегулировании кризиса на Украине, предусматривавшее, в частности, немедленный возврат к Конституции в редакции 2004 года, конституционную реформу и проведение досрочных президентских выборов не позднее декабря 2014 года. В тот же день Янукович покинул Киев.
22 февраля в телеэфир вышла видеозапись интервью с Януковичем, в котором он заявил, что не собирается подавать в отставку и не собирается подписывать решения Верховной рады, которые он считает противозаконными, а происходящее в стране квалифицировал как "вандализм, бандитизм и государственный переворот". Через несколько часов Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович "неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий", а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года.