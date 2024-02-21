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Коррупционные сделки связали Грузию и Украину при Саакашвили – Мамрадзе

Коррупционные сделки связали Грузию и Украину при Саакашвили – Мамрадзе

Официальный Тбилиси и Киев во время правления заключенного экс-президента Михаила Саакашвили были связаны меж собой коррупционными сделками, благодаря чему... 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T16:39+0400

2024-02-21T16:39+0400

2024-02-21T17:41+0400

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Об этом заявил директор Института стратегии управления, бывший глава госканцелярии правительства Грузии Петре Мамрадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Коррупционные связи самого высокого уровня и масштаба возникли между грузинским правительством, Саакашвили лично, и украинским еще во времена Ющенко. А потом только углублялись. Закупались арматура и другие стройматериалы только на Украине. После того, как коррупция так связывает людей и общие преступления, я совершенно не удивился, что наплевали на договоры и межгосударственные отношения, и дали приют этим коррумпированным людям. А потом это продолжилось и во времена Зеленского", – заявил Мамрадзе.По словам Мамрадзе, Саакашвили и его соратники получили высокопоставленные должности на Украине после смены власти в Грузии, несмотря на требования о его экстрадиции, именно из-за коррупционных сделок, которые существовали между ними."Хочу всем пояснить. У Грузии и Украины особые отношения, закрепленные договорами. В частности, мы признаем решения суда друг друга. Если грузинский суд признал кого-то виновным, на Украине уже не копают. Украина поставила личные отношения, это Порошенко сделал первым, выше межгосударственных отношений между народами, ведь знают у Саакашвили какая слава, и приблизить его, сделать губернатором Одессы, дать ему какие-то другие должности, а его сообщникам, кто-то был министром здравоохранения, кто-то возглавлял силовые ведомства. То есть не погнушались, хотя знают, что весь мир смотрит", – отметил он.Политолог считает, что в отношениях с Украиной Грузия не должна поддаваться на провокации и обращать на них внимания.И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремится крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний.Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили.Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля уже 2023 года призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над экс-президентом Грузии и гражданином Украины Михаилом Саакашвили, отбывающим в Грузии срок за должностные преступления, и передать его Украине. МИД Украины по поручению Зеленского выразил послу Грузии на Украине решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.Грузия и международные санкцииВ руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.

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